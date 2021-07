Paula Seling a făcut senzație la Carei!

- Advertisement -

Vineri, 30 iulie 2021, de la ora 19.00, la sala Teatrului Municipal din Carei, cunoscuta interpretă Paula Seling a susținut un recital acustic de neuitat.

Evenimentul a fost deschis de recitalul susținut de proiectul muzical ACOUSTIC STATION, format din Bogdan Georgescu(chitară bass), Bianca Oneț(voce), Szűcs József(chitară acustică), Marius Georgescu(percuție). Careienii au adus în fața publicului prelucrări din repertoriul internațional, în stil propriu, cu influențe de bossa nova, jazz, pop. Au interpretat melodii precum Take it easy, Don’t know why, Stand by me, dar și piesa Zilele sunt nopți, cu care, în anii anii ’90, doi dintre membrii de acum, pe atunci în formația In Extenso, făceau furori la nivel național. Solista Bianca Oneț, foarte dezinvoltă, a surprins prin vocea tânără, unică, cu personalitate, transmițând publicului foarte multă energie. Părțile instrumentale foarte bine gândite, completate de vocea sensibilă, au creat o atmosferă plăcută, relaxantă.

Îndrăgită solistă Paula Seling a oferit un recital de excepție, impresionând prin eleganță, stil, emoție și timbru vocal unic. Artista și-a ales un repertoriu bogat și echilibrat, dintre piesele interpretate nelipsind cunoscutele creații Acasă, Ce bine că ești, Lasă, Doamne, dor, Timpul, Ploaie în luna lui Marte, dar și cover-uri după Caruso sau My heart will go on.

Publicul, puternic emoționat de modul intens în care solista trăia și interpreta piesele, a cântat alături de aceasta, realizând un „duet” inedit. Aplauzele de la final și atmosfera unică din sala teatrului i-au creat Paulei Seling senzația că se află acasă, alături de prieteni dragi, promițând să mai revină la Carei.

Prezentatorul evenimentului a fost Adrian Ștefănuți.