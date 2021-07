Mircea Govor: “Cât să mai suporte poporul ăsta?!”

- Advertisement -

Tradiția a fost respectată și luni seara la Nord Vest TV. Managerul NVTV, Mircea Govor, a venit în studioul emisiunii Actualitatea sătmăreană și a comentat evenimentele ultimelor zile petrecute la Satu Mare și la nivel național.



Doar prețurile cresc în România

”Economia nu funcționează cum trebuie. Cîțu minte oamenii cu nerușinare când vorbește de creștere economică de 10 %. Omul ăsta crede că românii nu văd și nu judecă. Doar prețurile cresc în România, nivelul de trai scade vertiginos. Am mai spus-o și o să tot repet la fiecare emisiune, lucrurile au scăpat de sub control. Guvernanții împrumută țara cu dobânzi foarte mari și statisticile arată că sătmărenii și în general românii o duc din ce în ce mai greu”, a punctat Mircea Govor, care a amintit că 2021 e primul an după 2012 când nu se mai majorează salarii, pensii sau alocații. Manageul NVTV, Mircea Govor, e convins că după ce trec vacanțele și românii vor începe să primească facturile mărite și vor vedea că nu le mai ajung banii, guvernanții vor avea mari probleme. ”Cât să-i mai suporte poporul ăsta?!” a mai spus Govor.

Eram sigur că Adrian Cozma va fi președintele PNL Satu Mare

Legat de alegerile din PNL Satu Mare, Mircea Govor a amintit că pentru el nu a fost nicio surpriză că Adrian Cozma e noul președinte.

”Noi am tot discutat aici în emisiune și am repetat că Adrian Cozma va câștiga alegerile interne în PNL Satu Mare. Noi am deschis ușa aici la NVTV tuturor candidaților care ne-au solicitat. Dar Adrian Cozma era greu de bătut. Înainte de o conferință județeană trebuie să îți faci bine calculele. Atâta politică știu și eu și zic că dacă nu ai garanția a 50-55% dintre voturile colegilor tăi, atunci mai bine te retragi, stai în banca ta. Cozma e deputat, era interimar, are și o echipă cu experiență și influență în jurul său, repet nu avea cum să piardă”, a spus Mircea Govor, care îl vede pe premierul Cîțu mare învingător în septembrie în bătălia cu Ludovic Orban.

”La nivel național, semnalul pentru mine a fost clar la Cluj. Când 30 de filiale îl sprijină pe adversarul tău e cam clar. Orban a fost lăsat singur în primul rând la Cluj și asta spune multe. Poate Orban se va retrage până la alegerile lor din septembrie, doar spun. E o părere de a mea”, a punctat Mircea Govor, care a amintit și de atacul direct lansat de Cozma la adresa președintelui PNL, Ludovic Orban.

”Atacul a fost clar și reproșul dur cum că Orban e vinovat că PNL a pierdut postul de prefect la Satu Mare. În Ardeal e o chestiune sensibilă cu împărțitul posturilor de prefect…UDMR a negociat perfect, dar vezi că au apărut nemulțumirile în PNL. Dacă Orban era premier era altceva, toată lumea îi pupa mâna chiar dacă pierdeau prefectura la Satu Mare, dar așa…”, a declarat Mircea Govor, care le-a dat o veste proastă primarilor liberali.

”Chiar dacă a promis multe premierul Cîțu nu va putea ajuta deoarece nu va avea de unde…Bani nu mai sunt, iar Ministerul Dezvoltării e la UDMR”, e de părere Govor.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.