Ștrandul Tășnad atrage tot mai mulți turiști. Noi modernizări!

- Advertisement -

Stațiunea Turistică Tășnad, din județul Satu Mare, a ajuns în topul preferințelor celor din zona Ardealului ca destinație de vacanță. Oamenii și-au făcut un obicei de a veni aici de ani de zile și sunt mulțumiți de serviciile oferite.

Ștrandul Termal Tășnad reușește să îmbine toate gusturile și toate nevoile oamenilor aflați în vacanță.

Bazinele cu apă termală fac deliciul persoanelor care simt nevoia de a îmbina relaxarea cu tratamentul, bazinul cu apă rece este alegerea tinerilor care doresc să se răcorească și să înoate, bazinul de copii e locul unde părinții își pot lăsa copiii fără griji.

La toate acestea se adaugă cursurile de hidrokinetoterapie și gimnastică în apă, spațiul de joacă pentru copii, terenurile de sport pentru cei mari, zonele cu umbră plus toate terasele și restaurantele din incintă care reprezintă o comoditate pentru turiști care nu sunt nevoiți să părăsească ștrandul pentru a lua masa.

Denisa Cript, secretară în cadrul Administrației Ștrandului Tășnad, povestește despre cum a evoluat stațiunea:

“De anul acesta s-au introdus pachetele , pachetul de 7 zile în sus costă 22 lei/zi pentru adulți, 13 lei/zi pentru copii/studenți (6-18 ani), copiii sub 6 ani nu plătesc. Pentru familiile care au pachet de minim 3 zile , prețul este de 24 lei/adulți și 14 lei copii, pe zi. Ștrandul este deschis atât în sezon, cât și în extrasezon, prețul unui bilet este de 25 lei/adulți, 15 lei copii. Șezlongurile se pot închiria cu 15 lei/zi iar turiștii au o umbrelă inclusă. Avem un spațiu special amenajat pentru ele”.

“Avem și un spațiu de joacă pentru copii, care s-a modernizat. În cadrul lui avem topogane, leagăne, bazine special pentru aceștia. În fiecare zi facem pași mici spre normalitate. Dușurile de la ștrandul din Tășnad s-au modernizat!

În ultimii ani am observat o creștere a numărului de turiști, de Rusalii am avut 1700 de persoane pe zi, în rest mai puțin, cam 1000 de persoane pe zi.

Ștrandul este deschis atât în sezon, cât și în extrasezon, chiar și în timpul iernii, deoarece dorim să le oferim momente de relaxare clienților noștri. Aceștia au la dispoziție tot ceea ce au nevoie. Am avut un an mai slab în 2020 din cauza pandemiei, dar acum vânzările de bilete încep să își revină. Noi sperăm să continuăm tot așa și să revenim la normalitate”, declară Denisa Cript.

Ștrandul din Tăşnad este recunoscut prin apa termală care are nişte valenţe terapeutice şi inclusiv balneare. Conform raportului efectuat de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din Bucureşti, apa termală a Staţiunii Tăşnad poate fi recomandată pentru utilizare în cură externă în afecţiuni reumatismale degenerative, reumatismale abarticulare, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice (în afara puseelor inflamatorii), afecţiuni posttraumatice, boli asociate, boli profesionale, endocrine, boli de metabolism.

Adriana Nistor