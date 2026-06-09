Cio-Cio-San își cântă tragedia pe scena filarmonicii

Cei mai mulți dintre cititorii melomani cunosc desigur destinul tragic al „Doamnei Fluture”, mai cunoscută sub denumirea de „Madama Butterfly” sau, în varianta sa japoneză, „Cio-Cio-San”. Desigur că mă refer la opera în trei acte compusă de Giacomo Puccini la începutul secolului al XX-lea, a cărei premieră a fost pe 17 februarie 1904 la Scala din Milano. Povestea lui John Luther Long, dramatizată apoi de David Belasco, l-a impresionat pe Puccini asfel încât pe un libret scris de Luigi Illica și Giuseppe Giacosa, acesta a compus capodopera a cărei acțiune era contemporană la acea vreme.

Bianca Mărgean

Iubitorii de operă se vor putea delecta cu varianta „Operă în concert” propusă de conducerea Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare, variantă în care vocile care vor urmări cu atenție traiectoria baghetei dirijorului Tiberiu Soare sunt ale unor soliști de prim rang sosiți tocmai de pe scena Operei Naționale din București. Astfel îi vom audia pe soprana Bianca Mărgean în rolul principal, pe tenorul Liviu Indricău în rolul alunecosului (locotenent în marina SUA) Pinkerton, pe mezzosoprana Mihaela Ișpan făcând pe camerista Doamnei Fluture, pe baritonul Dan Indricău reprezentând pe Sharpless - consulul SUA din Nagasaki, pe tenorul Andrei Lazăr ca fiind pețitorul refuzat Goro, pe tenorul Daniel Filipescu în rolul prințului Ymadori și pe baritonul Damian Vlad interpretând un comisar imperial.





Dirijor Tiberiu Soare

Evenimentul va avea loc joi, de la ora 19 și intrarea se face doar pe bază de bilet (84 lei) procurat de la casieria instituției de cultură (direct sau on-line). În ceea ce privește secțiunea de culturalizare ne-am gândit să vă oferim pe scurt acțiunea din cele trei acte ale operei.



Actul I Un ținut deluros în apropiere de Nagasaki, cu o căsuță japoneză. Locotenentul Benjamin Franklin Pinkerton din marina Statelor Unite închiriază prin mijlocitorul-pețitor japonez Goro, o căsuță unde urmează să se căsătorească și să locuiască cu Cio-Cio, o tânără fată-gheișă japoneză, lângă Nagasaki, deși nu intenționează în mod serios să rămână în Japonia. Mr. Sharpless, consul american, vine la nuntă dar Pinkerton îi vorbește într-un mod flușturatic, el considerând căsătoria aceasta un aranjament temporar, așa cum este și închirierea casei: "În țara asta contractele sunt tot atât de flexibile ca și casele. Așa că mă căsătoresc după moda japoneză: pentru 999 de ani. Dar pot anula contractul în orice lună". Mihaela Ișpan

Cei doi vorbesc despre mireasă, frumoasa și tânăra Cio-Cio, al cărei nume înseamnă „fluture” ("butterfly" în engleză). Consulul, care cunoaște sentimentele sincere ale lui Cio-Cio-San, îl avertizează pe locotenent că fata ia în serios această căsătorie. Dar Pinkerton spune: "Nu văd de ce ar fi rău să dresez acest fluture, pentru zborul dulce al iubirii". Cei doi bărbați ciocnesc paharele de vin. Consulul: "Să bem pentru familia ta care e departe!". Pinkerton: "Și pentru ziua când mă voi căsători în mod serios cu o soție adevărată americană!". Mireasa urcă dealul împreună cu familia și prietenii, cântând: "Ce mult cer! Ce multă mare!... Suflă o briză dulce de primăvară!... Ce multe flori!". Mireasa cântă: "Pe mare și pe pământ, eu sunt cea mai fericită fată din Japonia. Ba nu! A întregii lumi! Prieteni, eu am răspuns chemării iubirii. Mă aflu în pragul iubirii, acolo unde se adună toate bucuriile celor vii și celor morți". Are loc ceremonia de nuntă. Apoi, petrecerea de nuntă este întreruptă de către unchiul miresei, un preot japonez. El a aflat că Cio-Cio a vizitat Misiunea Creștină pentru că dorește să treacă la creștinism. Unchiul o blestemă: "Cio-Cio! Cio-Cio-San! Nenorocire! Ce-ai făcut la Misiune? Ea a renegat cultul străbunilor! Kami Sarundasiko! O mare nenorocire amenință sufletul tău corupt! Tu te-ai lepădat de noi, noi ne lepădăm de tine!". Musafirii sunt speriați și fug. Petrecerea s-a terminat. Mireasa și mirele sunt singuri. Ei cântă un duet de dragoste: "Stelele sunt ca niște ochi care ne privesc... Vino! Vino! Cerul râde în extazul iubirii..."

Actul II Interiorul căsuței lui Cio-Cio-San. Trei ani mai târziu, în același loc. Cio-Cio-San (adică „doamna Cio-Cio”, „doamna Fluture”) este acasă cu menajera Suzuki. Aceasta se roagă zeilor ca Cio-Cio-San să plângă mai puțin, pentru că de trei ani ele nu mai au nici o veste de la Pinkerton. Suzuki este îngrijorată și pentru că le-au mai rămas foarte puțini bani. Dar Cio-Cio-San spune: „Zeii japonezi sunt grași și leneși. Sunt sigură că Zeul american răspunde mai repede celor care îl imploră. Dar mă tem că nu știe că noi facem parte din familia lui”. Cio-Cio-San are încredere că soțul ei se va întoarce. În închipuirea ei, ea presimte momentul fericit al revederii iubitului ei (aria „Un bel di vedremo” (Într-o bună zi vom vedea). Cio-Cio-San Prințul Yamadori, care știe că Cio-Cio-San este părăsită de soțul ei, vine și o cere în căsătorie. Cio-Cio-San îl refuză, spunând că țara ei este S.U.A. și, potrivit legilor americane, ea mai este căsătorită. Mr. Sharpless, consulul american, vine să-i citească o scrisoare pe care a primit-o de la Pinkerton. El este așa de mișcat de emoția tinerei doamne, încât nu poate să-i citească scrisoarea până la sfârșit. Nu-i poate spune că Pinkerton a părăsit-o, dar în schimb o îndeamnă să accepte oferta de căsătorie a Prințului Yamadori. Cio-Cio-San este îngrozită de o asemenea sugestie; ea îl aduce în cameră pe micul ei fiu. Cio-Cio-San spune că numele copilului este Durere, dar când tatăl lui se va întoarce el se va numi Bucurie. Mr.Sharpless promite să-i spună lui Pinkerton că este tatăl unui copil. După plecarea consulului, se aude o bubuitură de tun în port, Cio-Cio-San se uită prin telescop și vede vaporul american "Abraham Lincoln", vaporul lui Pinkerton. Ea este peste măsură de fericită. Cio-Cio-San și menajera Suzuki decorează camerele cu flori și îl așteaptă pe Pinkerton. Când vine noaptea, Suzuki și copilul adorm, dar Cio-Cio-San continuă să aștepte trează.