Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare 2 Anunțuri •

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Mun.Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ‚,Extindere RED Botiz, str. Bradului, jud. Satu Mare’’ , amplasat în intravilanul localității Botiz, str. Bradului, jud. Satu Mare.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul titularului si la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare din Municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare și pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro

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