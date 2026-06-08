Alice Ardelean îl susține pe Andrei Varga la Dynamite Fighting Show Sport •

Sporturile de contact din Satu Mare vor fi reprezentate la cel mai înalt nivel pe 19 iunie, la Târgu Jiu, unde va avea loc o nouă ediție a galei Dynamite Fighting Show, organizată de Cătălin Moroșanu. Evenimentul va fi transmis la nivel național și internațional, organizatorii anunțând un fight card spectaculos.





În centrul atenției se va afla și sătmăreanca Alice Ardelean, una dintre cele mai cunoscute sportive române din MMA și singura româncă prezentă în UFC în ultimii ani. Alice și-a anunțat prezența la gala de la Târgu Jiu, unde îl va susține pe sportivul sătmărean Andrei Varga.

Andrei Varga, legitimat la Grand MMA Satu Mare, este considerat unul dintre cei mai promițători luptători ai noii generații. El a fost remarcat în circuitul Dynamite Fighting Show, fiind desemnat „Rising Star of the Year 2024” în cadrul promoției conduse de Moroșanu.

Pentru Alice Ardelean, participarea la eveniment vine după o perioadă excelentă în carieră. Sportiva originară din Satu Mare continuă să își consolideze poziția în UFC, cea mai importantă organizație de MMA din lume, unde a obținut rezultate importante și a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale sporturilor de contact din România.

Gala Dynamite Fighting Show de la Târgu Jiu va reuni nume importante din kickboxing și sporturile de contact, iar prezența celor doi sătmăreni confirmă încă o dată nivelul la care a ajuns școala de lupte din județul Satu Mare.





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