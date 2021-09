ÎNVĂȚĂMÂNT. Problemele școlilor din județul Satu Mare

- Advertisement -

O dirigintă din Satu Mare a dat la începutul anului școlar un pliant care se spune că a creat un scandal monstru și că unii părinți au fost scandalizați de fotografia de pe prima pagină. Astfel se consideră că diriginta în cauză trebuie apărată din acest punct de vedere, deoarece nu există nici un mesaj subliminal.

„Puteam să stau să mă uit o săptămână la acest pliant și să nu îi dau o astfel de interpretare” spune Claudiu Mondici

„După ce copiii au ajuns acasă, au venit la mine doi părinți cum că în acel pliant ar exista un mesaj subliminal. Eu aș spune că a fost o interpretare greșită din partea lor. Din toată clasa, au fost doi părinți care au interpretat acest pliant ca având un astfel de mesaj, nu cred că se pune problema de așa ceva, știm, curcubeul are șapte culori, celălalt steag la care ei făceau referire are doar șase culori, nu văd nimic greșit. Dacă țineți minte, anul trecut apăreau mesaje cu un curcubeu sub care scria „totul va fi bine” și de acolo a fost preluată ideea” spune Claudiu Mondici.

„Eu văd un curcubeu, un copil care merge la școală, însoțit de un părinte, cu mască, responsabili amândoi. Curcubeul care apare de fiecare dată îți dă o notă de speranță, dar să faci o paralelă cu simbolul LGBT, mi se pare puțin deplasat și nu a fost niciun mesaj să se creadă ca e așa ceva, e pur și simplu un curcubeu dădător de speranță. Poate alții gândesc altfel decât noi. Și când eram eu elev apărea pe abecedar, daca bine țin minte, un curcubeu” afirmă viceprimarul Adelin Ghiarfaș.

E un pliant în care efectiv apare un curcubeu, însă problema Școlii Gimnaziale Grigore Moisil e alta, problema în școli e alcoolul, drogurile, bullyingul, cu totul alte probleme la care și părinții inclusiv ar putea să fie implicați.

Foarte mulți copii de la Grigore Moisil au cursuri de după-masă, s-au depus cereri la Primăria Municipiului Satu Mare, care a încercat și încearcă în continuare să găsească o anumită soluție, există bună voință, viceprimarul Adelin Ghiarfaș spune că înțelege doleanțele părinților, cu toate că la generala nr.1 mereu s-a mers în două schimburi.

„În cazul de față este vorba despre școlile Grigore Moisil și Constantin Brâncoveanu care sunt în aceași situație în care se dorește să se mai închirieze 5-6 săli de clasă, dar se pare că nu am găsit deocamdată cadrul prin care să putem face acest lucru. Lumea va zice că dacă anul trecut s-a putut pentru Brâncoveanu, s-a putut pentru că era un ordin de ministru dat înaintea începerii școlii, într-un an în care am fost în stare de urgență și stare de alertă, în care se specifica în mod clar distanțarea fizică și atunci s-a mers pe varianta în care Constantin Brâncoveanu să închirieze cinci săli de clasă. În ceea ce privește Grigore Moisil și Brâncoveanu, la momentul actual nu găsim cadru legal. Oamenii trebuie să conștientizeze faptul că și semnarea acelor acte implică o anumită responsabilitate din partea Primăriei Satu Mare, adică acele incinte să respecte normativele în vigoare, să fie sigure pentru elevi, din toate punctele de vedere. În continuare, Primăria Satu Mare își manifestă disponibilitatea în vederea găsirii unei soluții, dar la momentul actual pe normativele în vigoare, nu s-a găsit cadru legal prin care să închiriem spații auxiliare celor două școli, Brâncoveanu și Moisil” afirmă viceprimaurl Adelin Ghiarfaș.

„Într-o școală care are aproape 900 de copii, există probleme în permanență pentru că fiecare copil are problemele lui sau fiecare părinte are problemele lui, acum că fiecare vede că ale lui sunt cele mai importante, a sta este partea a doua. După cum știți, cea mai mare problemă pe care o avem este cea a spațiului pentru că avem nevoie de șase săli de clasă pentru a ne putea desfășura cursurile într-un singur schimb. Primăria Satu Mare ne-a sprijinit în acest sens anul trecut când a alocat fonduri, noi am demarat procedura de licitație, bineînțeles, după ce am obținut certificatul de urbanism și mai departe ne-am împotmolit puțin în avize pentru că DSP-ul nu ne-a dat aviz, pe motiv că în acea construcție în care urmau să fie acele șase săli de clasă, nu am prevăzut toalete” adaugă directorul Școlii Gimnaziale Grigore Moisil, Claudiu Mondici.

O școală din Satu Mare s-a închis din prima zi

Cel mai mediatizat subiect al săptămânii, Școala Gimnazială Lucian Blaga a trecut în regim online încă din prima zi de scoală datorită unor cazuri pozitive de COVID-19 detectate în incinta școlii. Era un zvon că se închide și Școala Gimnazială Grigore Moisil deoarece au fost gasiți trei dascăli infectați cu coronavirus. „Din fericire, nu avem nici un dascăl cu covid, au fost 7 copii sau familiile lor conformate pozitiv, dar acest lucru înaintea datei de 13 septembrie, așa că nu a existat niciun contact între elevi și nu s-au impus alte restricții. Școala a început în data de 13, luni și având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm, am luat decizia de a nu face o deschidere festivă și am repartizat copiii în trei intervale de timp în care să vină la școală, să se întâlnească cu învățătoarele respectiv cu diriginții, să-și vadă sala de clasă, să-și ia manualele și așa mai departe” spune directorul Claudiu Mondici. Astfel, toate cadrele didactice sunt perfect sănătoase, sunt în activitate, la fel și elevii.

„Vineri a fost confirmat primul caz, la final de săptămână alte două cazuri au fost raportate Direcției de Sănătate Publică care a propus testarea tuturor cadrelor didactice, iar în urma testelor efectuate, din nefericire, doi colegi au fost confirmați pozitiv, motiv pentru care s-a luat decizia să trecem în scenariul 2 de funcționare. Scenariul 2 potrivit ordinului, activitatea se mută online atât pentru cei din ciclul primar cât și gimnazial. Noi în prima zi de școală nu am intrat cu copilașii în clasă pentru tradiționala oră de dirigenție pe care obișnuiam să o desfășurăm. Conform hotărârii, școala Lucian Blaga a intrat în scenariul 2 pe perioada 14- 21 septembrie, urmând să facem o reevaluare, pentru a se întoarce copii în condiții de maximă siguranță” mărturisește directoarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, Ruxandra Chivulescu.

Directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, Claudiu Mondici, nu este de acord cu fondul clasei ori al școlii

„Eu de când sunt director, nu cred că am adunat nici măcar un leu de la părinți în a efectua ceva în sălile de clasă. Primăria a fost mereu alături de noi, ne-a susținut în tot ceea ce am solicitat, domnul primar Kereskényi Gábor nu ne-a spus niciodată nu și îi mulțumesc pe această cale. Părinții dacă au dorit ceva în mod special, care am considerat că deja întrece măsura, am spus ok, deja aici vă descurcați voi, nu mă mai privește ” afirmă directorul școlii.

„Nu poți să faci o evaluare obiectivă în online. Tezele au fost suspendate, dar le dădeam lucrări de control, le trimiteam subiectul pe platforma educațională pe care am folosit-o și îi puneam să rezolve în caiet, să îmi trimită poze și să îmi trimită înapoi. Când vezi aceleași greșeli la doi copii, îți dai seama că au colaborat între ei, pe grup sau în privat, vedeam după cum scriau simbolurile de perpendicular, paralel și așa mai departe, imediat îmi dădeam seama. Pe whatsapp nu ai simbolul de perpendicular și atunci ce a pus? două liniuțe orizontale și una verticală”mărturisește Claudiu Mondici, directorul Școlii Gimnaziale Grigore Moisil.

Karina Brodi