Masajul te relaxează atât fizic cât și psihic

Georgiana Maria Crisan, are 28 de primaveri frumoase, este născută și crescută în Satu Mare și este licențiată în Sănătate Publica (Public Health) FSPAC Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca. Până să ajungă la masaj, a lucrat în ultimii ani din facultate ca și voluntar la un Grup de Actiune Locala din judetul Cluj, iar pe urmă cu contract de muncă. Ulterior s-a angajat la o alta firmă de consultanță pe fonduri europene, ca și consultant. Pentru o perioada de 3 ani a lucrat la câteva firme de consultanță din Judetul Cluj. Ultimul job de consultanță a fost cel de mediu. „Satisfacția a fost mai mare când știi că ajuti omul să fie cât mai integrat și sustenabil cu natura” spune Georgiana. După cinci ani de stat în Cluj, a hotărât să meargă în Timișoara, doar că având în vedere că în perioada aia era bolnavă, s-a întors acasa să urmeze un tratament, iar în timpul respectiv a contemplat la ce i-ar plăcea să facă mai departe, iar așa a decis să urmeze cursul de masseur

Cum ți-ai descoperit această pasiune?

Pasiunea mea pentru masaj pot spune că am avut-o de cand am fost mică. Mama mea având o meserie și anume hairstylist, prin faptul că locul unde ea își desfășura activitatea avea o colegă care facea cosmetică și masaj, a învățat-o pe mama câteva tehnici. Prin urmare, ea m-a inițiat, și am început să fac masaj rudelor și membrilor familiei la ocazii speciale. Pot spune că atunci am avut primul contact cu această pasiune. În decursul adolescenței, am observat că am o atragere de oamenii cu dizabilități, oamenii care se simt singuri, oameni care au nevoie de dragoste și lumina. Sunt empatică cu orice persoană îmi iese în cale, de asemenea pot spune că și energiile oamenilor cu care sunt în contact le pot simți.

Pot spune că mama a avut un impact major, ea a fost cea care m-a ințiat în acest domeniu. Țin minte ultimele luni în Cluj, la o discutie cu mama, i-am marturisit că nu sunt împlinită cu domeniul pe care l-am ales, iar ea mi-a pus întrebarea, de ce nu faci o meserie? Uite poți face școala maseur, în așa fel poți avea un loc de muncă stabil și pasiunea ta.

Așa că, am urmat un curs de technician masseur la o academie din Satu Mare, pe o durată de 6 luni. Cursul mi-a fost de mare ajutor, pentru a înțelege anatomia omului, pentru a înțelege anatomia prin mișcare, care sunt tehnicile unei ședințe de masaj de la început și până la final. Evident, tot ce am învățat în decursul a unui jumătate de an, cunoștiințele s-au tot adăugat în acest domeniu, de la pacient la pacient, de la o ședință la alta. Frumusețea acestui domeniu e că poți să jonglezi cu foartemulte tehnici, iar satisfacția ultimată e zâmbetul pacientului de la șfârșitul tratamentului. Sincer să spun, nu am avut niciodată o satisfacție mai mare, precum e aceea cand pacientul își ridică capul de pe masa de masaj. Starea lor în decurs de o ora e schimbată drastic, iar aprecierile pe care le primesc, mă motivează să merg mai departe, mă motivează să fiu mereu dornică de a învăța ceva nou, o tehnică noua, un stil de masaj nou.

De ce ar trebui să alegem masajul ca formă de terapie?

În primul rând masajul a fost prima modalitate prin care oamenii se tratau de diferite simptome, afecțiuni sau boli. Se știe că masajul se practică atât în civilizațiile someriene, cât și în partea de Asia, Arabia și chiar Grecia, încă de pe vremea lui Hipocrate. Masajul stă la baza medicinei. Dacă din cele mai vechi timpuri, lume a apelt la această metodă terapeutică, pentru a se simți bine în pielea lor, pentru a elibera tensiunile din organism, pentru a vindeca intuitiv o zona inflamată. Masajul ca formă de terapie reprezintă starea de relaxare completă, o ora de masaj e echivalentul a 8 ore de somn. Chiar și cu o simplă atingere a tesutului, starea de bine a omului se face simțită instant.

Cât de des ar trebui să meargă un om la masaj ?

Frecvența și durata masajului diferă de la persoană la persoană, în funcție de ce-și dorește persoana să trateze. Dacă e vorba de o condiție medicală, cel mai indica ar fi sala și situația pe seama specialistului. Dacă e de estetic, cum e masajul anticelulitic, e nevoie de mai multe ședințe pentru a atinge țelul propus, dar de asemenea acesta trebui combinat cu o dietă potrivită cu sport și odihnă. Comunicarea cu terapeutul e esențială, pentru a cunoaște cât mai amplu ce anume își dorește pacientul. Dacă masajul e doar pentru relaxarea musculaturii, se poate face un masaj la săptămână, la două săptămâni sau o dată pe lună. Aici depinde de bugetul persoanei, de starea de spirit, de modul de viața. Factorul care declanșează frecvența masajului e stilul de viață al persoanei în cauză.

Care sunt sursele tale de informare și ce modalități practici pentru evoluția ta?

Sursele mele de informare în acest domeniu sunt cărțile de specialitate, anatomia prin mișcare care este cea mai esențială pentru a întelege în profunzime corpul uman. O altă sursă de informare sunt cursurile de specializare pe diferite tehnici de masaj unde se aprofundează atât partea teoretică cât și cea practică.

De asemenea îmi place să urmăresc videoclipuri de la alți terapeuți internaționali pentru a avea o cunoștiință mai amplă asupra masajului. O alta sursă sunt grupurile comunităților online de terapeuți unde se prezintă diferite situații cu care aceștia se confrunta. Fiecare masaj pe care îl realizez este o evoluție, atât pe plan profesional, spiritual cât și emoțional.

Ce calități trebuie să îndeplinească un bun maseur?

Pentru a fi un bun maseur, ai nevoie de mâini puternice și condiție fizică bună, rezistent la oboseala. Tot odată, este foarte important să reușești să te adaptezi și să aplici tehnicile potrivite pentru a îmbunătăți starea pacientului.

Care e diferența dintre un maseur si un terapeut?

Ca să nu se faca o confuzie, titlul de terapeut/technician masaj se oferă în urma unui curs acreditat. Titlul de maseur/masseuse a avut conotații negative și fiind asociat cu un masaj cu conotații sexuale. De exemplu, pentru a avansa de la o specializare de Masaj terapeut spre Fizioterapeut/Osetopath, Chiropractor e nevoie de studii avansate precum o Facultate pe domeniu.

Care este secretul unui masaj reusit?

Să întelegi clar simptomele/condițiile medicale ale pacientului și să poți identifica procedurile corecte care trebuie aplicate pentru a ameliorarea condiției. Este foarte important să empatizezi cu pacientul într-un mod prietenos și nu doar profesional pentru ca acesta să nu aibă rețineri și să vorbească deschis despre condițiile sale.

Care sunt beneficiile masajului?

În primul rând, te relaxează atât fizic cât și psihic, te scapă de durere, îți ajută imunitatea, te energizează, îți balansează punctele energetice ale corpului (chakra) și în același timp îți îmbunătățește circulația sângelui, tensiunea arterială precum și calitatea somnului.

Ce tipuri de masaj practici? Excelezi și în alte terapii ?

La terminarea cursului, m-am specializat pe tehnica de masaj Deep Tissue, anticelulitic, drenaj limfatic și reflexologie. In ultimii trei ani de practică am excelat în masajul Deep Tissue, care este cel mai cerut în lumea de Wellness.

Din dorința de a continua să învăț tehnici noi, precum și datorită faptului că atunci când atingi un om, ca și terapeut poți prelua blocajele energetice ale pacientului, am decis să ma inițiez în Nivelul unu și doi de Reiki pentru a putea canaliza, înlătura și proteja de energiile și traumele pacientului. Prin această combinare de tehnici am început să practic și masajul intuitiv, care e diferit de la un pacient la altul.

De curând am urmat un alt curs de specializare de masaj de lifting facial, cu o tehnică Japoneză numită Kobido, unde se pot aplica peste o mie de mișcări diferite ale degetelor pentru a relaxa și antrena muschii faciali. În urma tratamentului dispar ridurile de expresie, se ridică pomeții, iar tenul devine luminos. Am putea să spunem că e o variantă naturală de lift facial.

Cum arata o zi de lucru pentru tine?

Nu am un program fix deoarce conceptul serviciilor mele se bazează pe a oferi un tratament complet adaptat nevoilor și timpului clienților. Datorită acestuia, pot să ofer serviciile la locația noastră precum și la locația clientului (Vila, Hotel, birou sau chiar Barcă).

Cum ai ajuns să practici aceasta meserie în Ibiza?

Datorită circumstanțelor din viața personală, am ales să îmi urmez inima și să mă mut împreună cu iubitul meu, viitor soț în Ibiza. Am avut completa susținere din partea lui de la început, chiar mai mult, m-a oprit din a munci in alte domenii decât pe cel pe care mi-l doresc. Tot timpul m-a încurajat să îmi depun toată energia și timpul doar in ce iubesc cu adevarat să fac, chair dacă de multe ori viața îți oferă obstacole și vrei să te oprești. Iar pentru asta îi mulțumesc!

Cum este privit masajul în Ibiza comparativ cu Romania?

Masajul este considerat ceva normal, face cumva parte din rutina săptămânala. Ibiza e un loc puțin mai diferit, în sensul că e o destinație turistică premium care atrage turiști din toate colțurile lumii. În același timp sunt foarte mulți rezidenți din Europa care au ales un stil de viață mediteranean. Majoritatea clienților pun foarte mare accent pe dietă, conectarea cu natura, dezvoltare sprituală precum și metode alternative de medicină.

Poți menționa problemele cu care se confruntă cel mai des clienții și care ar fi solutia de a le evita?

Fiecare client e diferit, dar aș putea să spun că cele mai predominante afecțiuni ar fi datorită posturii greșite, cum ar fi munca de birou, sedentarism sau chiar exces de muncă fizică. As putea să recomand o atenție mai sporită a nevoilor corpului, hidratare, pauze mai dese, precum și dacă e posibil mișcare de dimineață.

Care ar trebui să fie relația dintre client și maseur?

Cea mai sănătoasă relație e una profesionala, bazată pe transparență și respect reciproc. Avem clauze clare și stricte prin care ne asigurăm că ambele părți pot avea o experiență plăcută. De exemplu, toată echipa de terapeuți, inclusiv eu, avem tot dreptul să părăsim sala de tratament și să anulăm sesiunea în cazul în care pacientul e într-o stare de ebrietate sau propune avansuri sexuale ori orice alt gest neprofesional. De asemenea, terapeuții sunt obligați să poarte uniforma, să mențină un comportament profesional pe toată durata tratamentului. În unele cazuri semnăm și contracte de confidențialitate, când avem de-a face cu persoane VIP precum UHNW’s, actori, artiști sau chiar personalități publice.

Ce le recomanzi clienților să facă după ședința de masaj?

Recomad mereu pacienților după ședință, o bună hidratare pentru a elimina și curăța tot ce a fost stagnat. De asemenea, le recomand să acorde o mare atenție dietei și stilului de viață. Să nu uităm că toate acestea contribuie la starea generală de sănătate. Tot odata, îi încurajez să mențină legatura cu mine pentru urmatoarele 24 de ore și să îmi comunice starea lor.

Cu ce sentiment îți dorești să părăsească clientul salonul tau ?

Îmi doresc să ramână cu un sentiment de dragoste pentru persoana sa proprie, să fie conectat cu Universul, să fie prezent ,umil și cu compasiune pentru natură și oameni.

Ce planuri de viitor ai ?

În ultimul an am reușit să colaborez și să aduc sub propria umbrelă Healine o echipa de peste 20 de terapeuți cu vasta experiență de muncă internațional cât și local, în Ibiza. O altă colaborare cu agenția de marketing și publiciate a iubitului meu, am reușit să creăm un concept minunat care urmează să fie patentat și să aplicăm pentru marcă înregistrată în Europa. De asemenea, dupa o cercetare lunga pe piață, am reușit să ajungem la top producători de produse SPA, cu care am început să colaborăm și să testăm produsele lor revolutionare pentru sezonul viitor. Sper și îmi doresc ca în următorii ani să putem extinde în cât mai multe locuri acest concept de Wellness, prin educare și schimbare de mentalitate când vine vorba de buna stare personală.

Karina Brodi