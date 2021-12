EVENIMENT Orașul Satu Mare, în plină sărbătoare

- Advertisement -

Împlinirea a 300 de ani de la acordarea statutului de oraș liber regal a fost marcat prin decernarea titlurilor de cetățen de onaore al municipiului Satu Mare pentru ambasadorul Simona-Mirela Miculescu, rectorului Daniel-Ovidiu David și sportivului Osváth Richárd.

Miercuri, într-un cadru festiv, la Casa Meșteșugarilor a fost sărbătorirea a 300 de ani de când orașului Satu Mare i s-a acordat statutul de oraș liber regal, eveniment hotărâtor pentru dezvoltarea orașului. Momentul a fost marcat și prin decernarea diplomelor de cetățean de onoare al municipiului Satu Mare unor personalități sătmărene cu care ne mândrim: doamnei ambasador extraordinar și plenipotențiar, Simona-Mirela Miculescu, domnului rector al Universității Babeș-Bolyai, prof.univ.dr. Daniel-Ovidiu David și domnului Osváth Richárd, scrimer paralimpic, multiplu campion național și internațional.

Moment de cotitură în Istoria Sătmarului

La evenimentul desfășurat în sala mare a Casei Meșteșugarilor au fost prezente personalități marcante al municipiului și județului Satu Mare, actuali și foști miniștri și parlamentari sătmăreni, consilieri județeni, consilieri locali.

În cuvântul său, primarul Kereskenyi a evidențiat momentul important, în dezvoltarea sa ulterioară, în care a fost decernat orașului Satu Mare statutul de oraș liber regal.

”În toată istoria sa de secole, Satu Mare s-a clădit pe trecut, cu privirea spre viitor. În cursul istoriei, evoluţia orașului nostru a avut mai multe puncte de cotitură, unul dintre cele mai importante fiind în 1721. Atunci, diploma imperială emisă de Carol al VI-lea a consfințit unirea dintre Sătmar și Mintiu, orașului Satu Mare conferindu-i-se statutul de oraș liber regal. Anul acesta s-au împlinit 300 de ani de la acest moment important, privit de istorici drept unul hotărâtor pentru dezvoltarea orașului, care nu putea să se întâmple fără ca locuitorii acestuia să se unească pentru un scop comun și pentru a-și decide singuri viitorul. Noi, locuitorii Sătmarului știm din istorie că momentele dificile pot fi depășite numai prin unirea forțelor și colaborarea cetățenilor și, nu în ultimul rând, prin încredere în viitor. Sunt onorat să fiu primarul orașului acum când se împlinesc 300 de ani de la obținerea statutului de oraș liber regal”, a spus edilul șef.

Trei personalități marcante

De asemenea, primarul a evidențiat și importanț și activitatea celor trei personalități cărora li s-a decernat titlul de cetățean de onaore.

”Sunt onorat să marcăm acest moment și prin acordarea titlului de cetățean de onoare unor sătmăreni care prin activitatea lor au făcut cinste acestui oraș. Înainte să se voteze în Consiliul Local acordarea titlului de cetățean de onoare celor trei mari personalități, am fost întrebat ce au făcut ei pentru Satu Mare?

Răspunsul e foarte simplu: prin doamna ambasador Miculescu, domnul rector David și campionul Richárd Osváth, Satu Mare este cunoscut la nivel global. Nu cred că greșesc atunci când spun că doamna Simona Miculescu este cel mai important diplomat pe care România îl are în acest moment. Domnul Daniel David este rectorul uneia din cele mai mari și importante universități din Europa, domnul Osvath este unul din cei mai mari sportivi ai lumii, care a trecut peste toate obstacole pentru a ne aduce medalii paralimpice, mondiale și europene.

Sunt onorat, la fel ca toți sătmărenii, că pornind de aici ați reușit să cuceriți lumea largă, să schimbați destine, reprezentând tot ce are Satu Mare mai bun: talent, ambiție, inteligență, curaj și putere de muncă.

Mă bucur că prin acordarea titlului de cetățean de onoare, vă întoarceți, chiar dacă doar pentru câteva zile, ACASĂ!

Vă mulțumesc tuturor că ați venit azi, aici, în această minunată sală, vă mulțumesc tuturor pentru ce faceți, zi de zi, pentru Satu Mare!”, a mai spus primarul Kereskenyi.

Decernarea titurilor de cetățean de onoare

A urmat apoi ceremonia de decernare a titlurilor de cetățean de oanoare al municipiului Satu Mare doamnei ambasador extraordinar și plenipotențiar, Simona-Mirela Miculescu, domnului rector al Universității Babeș-Bolyai, prof.univ.dr. Daniel-Ovidiu David și domnului Osváth Richárd, scrimer paralimpic, multiplu campion național și internațional.

Cele trei personalități sătmărene au contribuit prin activitatea lor profesională și realizările deosebite la dezvoltarea culturală și la prestigiul municipiului Satu Mare, fiind recunoscuți pe plan național și internațional.

Ambasador extraordinar și plenipotențiar, Simona-Mirela Miculescu

Doamna ambasador extraordinar și plenipotențiar, Simona-Mirela Miculescu este delegat permanent al României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație Știință și Cultură – UNESCO, o personalitate emblematică a diplomației românești și internaționale, care s-a remarcat pe tot parcusul celor 30 de ani de activitate, contribuind la prestigiul României în lume, ca stat generator de stabilitate, pace și securitate.

De-a lungul activității sale i-au fost conferite multiple distincții și titluri, atât în plan diplomatic, cât și academic. Doamna ambasador a absolvit cursurile Colegiului Național „Mihai Eminescu”, fiind mereu aproape sufletește de orașul natal și de sătmăreni.

”În primul rând, aniversare fericită minunatului nostru oraș. Foarte multă mândrie imi umple sufletul astăzi. Sunt copleșită și vă mulțumesc pentru acest moment de emoție. Vă sunt recunoscătoare tuturor pentru ca ați generat acest moment, oferindu-mi acest titlu de Cetățean de Onoare al orașului în care m-am născut, am crescut si mi-am desfăcut aripile si am zburat spre alte zări.

Călătoria mea prin viață a fost plină de provocări, sacrificii, au fost mereu potențate de a fi român, transilvănean și de a fi originar din Satu Mare.

Am călătorit în peste 110 țări, am întâlnit regi și regine, dar nicăieri nu te simți atât de bine cum te simți acasă.

Vă asigur că nu voi fi doar Ambasadorul României ci voi fi în continuare și ambasadorul municipiului Satu Mare”, a declarat Simona Mirela Minculescu după ce a primit distincția.

foto: simona: Simona-Mirela Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar.

Richárd Osváth, multiplu campion naţional și internațional

Domnul Richárd Osváth este multiplu campion naţional și internațional, fiind printre cei mai buni sportivi din lume la floretă şi sabie, la categoria sportivilor paralimpici. Richárd Osváth a câștigat 4 medalii olimpice, la Jocurile Paralympice de la Londra, Rio și Tokyo, iar în anul 2020 a ocupat primul loc al podiumului în cadrul Cupei Mondiale de la Eger, la categoria floretă. A început să practice scrima la CS Satu Mare încă de la vârsta de 9 ani, câștigând mai multe titluri de campion național al României, iar până la vârsta de 20 de ani s-a pregătit sub îndrumarea doamnei antrenor Eva Lengyel și a domnului antrenor File Attila.

Sportivul Osvath Richard a fost absent de la eveniment, dar diploma sa a fost ridicată de prima antrenoare a acestuia, trimițând un mesaj pentru cei prezenți.

”Vreau să mulțumesc tuturor celor care au propus și votat ca eu sa fiu cetățean de onoare. Tot ceea ce sunt se datorează faptului ca m-am născut in Satu Mare, locul unde imi sunt amintirile, familia, prietenii și tot ceea ce am mai frumos.

În sala de scrimă a fost prima dată când am luat o floreta in mâna, antrenorii mei făcându-mă sa iubesc acest sport. Tot ei au fost cei care, dupa accidentare, au făcut tot posibilul sa revin in sport, dar de această data in scaun cu rotile.

Sunt mândru ca sunt sătmărean si de cate ori revin acasă sunt fericit” a transmis sportivul in mesajul său video.

Rector dr. Daniel-Ovidiu David, director fondator al Departamentului de Psihologie clinică și psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai

Domnul rector dr. Daniel-Ovidiu David este director fondator al Departamentului de Psihologie clinică și psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, este profesor asociat la prestigioasa instituție medicală Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, președinte al Asociației Psihologilor din România, fiind premiat cu nenumărate distincții academice la nivel național și internațional, un nume important în comunitatea știintifică și în spațiul public românesc.

Activitatea lui profesională a fost legată timp de mulți ani de elaborarea şi analiza politicilor în domeniile educaţiei şi cercetării. Domnul rector a absolvit cursurile Colegiului Național „Doamna Stanca”, iar zona în care a copilărit ocupă și astăzi un loc special în sufletul său.

“Sunt trei orașe carora le pot spune casă si poți sa spui unui oras casă dacă poți sa trăiești acolo si poți sa mori acolo. De Satu Mare ma leagă copilarie si lucrurile esentiale care le-am învățat, să accept diversitatea, seriozitatea.

Satu Mare este un oraș suficient de mare să fie dinamic și suficient de mic încât să ai sentimentul comunității. Este un lucru rar pe care îl poți avea intr-o lume tot mai globalizata.

Daca nu alegeam componenta de cercetare și alegeam să fiu psiholog, precis veneam să lucrez la Satu Mare. ” a declarat rectorul dr. Daniel David, după ce a primit distincția.