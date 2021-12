Mircea Govor: “Se vede deja mâna PSD-ului de când a intrat la guvernare!”

- Advertisement -

Ediție specială marți seara a emisiunii Actualitatea sătmăreană. Invitat în studioul Nord Vest TV a fost președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, iar acesta a venit însoțit de Florin Mulcuțan, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box.

Noul guvern a pornit cu dreptul

”Noul guvern a pornit cu dreptul. S-au luat primele măsuri pe care deja oamenii le simt. La Ministerul Sănătății, domnul Rafila a început achiziția de antivirale și de medicamente necesare bolnavilor cronici, lucruri care au fost neglijate de foștii miniștri USR. La Ministerul Muncii, domnul Budăi a anunțat că pensiile vor fi majorate, la fel și alocațiile copiilor și salariile. Lucrurile intră încet în normal. Am văzut că se umblă și la o formă de ajutorare a IMM-urilor și s-a vorbit din nou despre acordarea de tichete de vacanță ce va ajuta foarte mult sistemul Horeca”, a fost analiza activității noului guvern, făcută de președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor. Acesta este convins că PSD-ul a venit cu soluții și oamenii așteaptă ca lucrurile să se îndrepte, nu degeaba în sondaje social-democrații au ajuns la 40%.

”Se vede deja mâna PSD-ului care a intrat la guvernare, sigur că mai sunt discuții pe anumite subiecte, dar încet lucrurile se vor rezolva. Vom avea din nou finanțări pe PNDL 3, iar inclusiv cei de la PNL au recunoscut că lucrurile se schimbă în bine odată cu venirea PSD în coaliție… Important este că răul cel mare, USR, a plecat de la guvernare, căci ei au demonstrat clar că au guvernat împotriva oamenilor, a românilor!”, a mai spus Mircea Govor.

Alianța va fi de durată

”Se vor schimba prefecți, subprefecți, va fi o reașezare a lucrurilor pentru ca la nivel național și județean să intre și PSD-ul la guvernare, alături de PNL și UDMR. Dar oficial vom ști mai multe zilele acestea”, a mai amintit Mircea Govor, apreciind că în această formulă PSD-PNL-UDMR se va guverna mult timp.

”Alianța aceasta va fi de durată, căci, după părerea mea, oamenii s-au săturat de scandal. Oamenii vor stabilitate și vor fapte și vor să vadă că se guvernează și spre binele lor. Nu mai vor scandal… Cei care caută numai scandal, scandal, scandal nu vor să lucreze. Lucrurile trebuie să intre în normal. Că apar comentatori și lătrăi, asta nu mă interesează…Eu sunt pe principiul câinii latră, caravana trece…”

”Nu port ranchiună”!

”Eu sunt un om care nu poartă ciudă sau ranchiună și nu port ranchiună colegilor mei. Sigur că Florin Mulcuțan a greșit față de mine, dar au fost greșeli minore peste care, iată, că am putut să trec. Ne știm de prea mult timp cu Florin Mulcuțan ca să ținem supărarea …De altfel, el a dorit să vină alături de mine chiar în emisiune ca să lămurim lucrurile. Între noi, între colegi în PSD, mai există mici discuții și supărări, dar avem înțelepciunea să le rezolvăm…Așa și cu Florin Mulcuțan, a avut o scăpare, dar am trecut peste… Vă spune el mai multe! Acum un an și ceva, Florin mi-a transmis că Mircea, nici nu știi cât de mic începi să fii!. Ei bine, cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste toate răutățile și problemele… M-au ambiționat și iată că am rămas același om. Stau cu fruntea sus în fața colegilor și a sătmărenilor. Vreau să rămână ceva în urma noastră”, a clarificat lucrurile Mircea Govor. Acesta a fost completat de vicepreședintele LP Box, Florin Mulcuțan:

”Într-adevăr, am avut o reacție exagerată atunci. Noi am discutat și după aceea. Nu țin ură mai ales față de președintele partidului. Cred că am trecut peste acel moment și am clarificat situația. Mea culpa pentru acea vorbă scrisă”, a spus Florin Mulcuțan, care a vorbit și despre proiectele legate de box, despre o gală profesionistă la Satu Mare și chiar de un duel România-Ungaria într-o gală specială.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de marți seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.