Anxietatea și depresia sunt probleme care pot afecta multe aspecte ale vieții. Depresie și anxietate- două tulburări, două fețe ale aceleiași monede. Reporterul Gazeta de Nord- Vest a vorbit cu Răuțoiu Raluca Nicoleta, un psiholog cu experiență în domeniu, care ne-a explicat de ce aceste boli pot fi atât de nocive și cum se pot trata.

Răuțoiu Raluca Nicoleta este psiholog specialist autonom în specialităţile: Psihologie clinică, Consiliere psihologică și Psihoterapie cognitiv-comportamentală, iar recent a obținut și atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale. Își desfăşoară activitatea profesională la Spitalul Judeţean de Urgență Satu Mare, secția “Psihiatrie cronici” de aproximativ 7 ani și, de asemenea, în privat la Răuțoiu Raluca Nicoleta Cabinet Individual de Psihologie.

Despre depresie și simptomele ei

„Depresia este o problemă complexă care afectează multe aspecte ale vieții. Există depresii ușoare, moderate și severe, care pot culmina cu ideația suicidară şi tentativa de suicid. Printre simptomele depresiei pot fi enumerate: tulburări de somn, insomnii sau somn excesiv, apetit alimentar scăzut sau exacerbat, iritabilitate, elan vital diminuat, randament cotidian scăzut, neliniște şi agitaţie psihomotorie sau lentoare ideativă şi psihomotorie, bradipsihie (un ritm lent de desfăşurare a gândirii și proceselor psihice), anxietate, sentimente de vinovăţie, inutilitate, neputință, dificultăți în concentrare, lipsa inițiativei, motivației, energiei, simptome somatice şi chiar tentativă de suicid.

În urma cercetărilor întreprinse în acest domeniu, se evidențiază un model bio-psiho-social pentru cauzele depresiei, adică perturbări biochimice la nivelul creierului, cauze psihologice care țin de personalitatea fiecăruia, modul cum reacționează la situațiile de viaţă negative, nivelul de reziliență şi bineînţeles cauze sociale care țin de stresul cotidian, evenimentele de viață negative, un mediu de viață ostil. Unele medicamente pot să inducă fenomene depresive, consumul excesiv de alcool sau substanțele psihoactive. De asemnenea, alte probleme de natură psihică, bolile cronice și infirmitatea, sărăcia, izolarea socială pot constitui factori de risc pentru depresie”, a declarat Nicoleta Răuțoiu.

„Cazurile de depresie și anxietate sunt în continuă creștere deoarece trăim în secolul vitezei”

„Cazurile de depresie și anxietate sunt în continuă creștere, începând de la copii și până la adulți, deoarece trăim în secolul vitezei, ritmul este accelerat, lumea se agită, se grăbește, nu are răbdare, parcă totul este sub cronometru. Stilul de viaţă are o implicaţie majoră aici, presiunea și cerinţele din exterior sunt din ce în ce mai mari, atât la locul de muncă, cât și în rest, prin urmare putem considera depresia si anxietatea ca fiind “boli ale lumii moderne”, a mai adăugat Nicoleta Răuțoiu.

„Toți avem anxietate într-o oarecare măsură, problema apare când aceasta interferează cu funcționarea noastră socială, ocupaţională şi profesională”

„Anxietate toți avem mai mult sau mai puțin. Problema apare în momentul în care intensitatea acesteia interferează cu funcționarea noastră socială, ocupațională, profesională, practic afectează calitatea vieții în general, ne blocăm și nu mai dăm randament.

Anxietatea este o stare de neliniște, teamă, îngrijorare, ruminaţii (idei obsesive) negative legate de viitor.”, a declarat Nicoleta Răuțoiu.

„Învăţăm clientul tehnici de gestionare a situațiilor de viață stresante, tehnici de relaxare utile în cazul acestor boli”

„Atât pentru anxietate, cât și pentru atacuri de panică și depresie, recomand ședinţe de psihoterapie cognitiv-comportamentală. Terminând o formare în acest domeniu, am putut să văd și să testez eficiența acestei forme de terapii pentru asemenea probleme. Această terapie se bazează pe ideea conform căreia gândurile pe care le avem creează emoțiile noastre și ulterior sunt influențate și comportamentele.

Astfel, învățăm clientul să gândească altfel despre evenimentele negative de viață, prin urmare emoțiile negative fiind reduse în intensitate și înlocuite cu altele pozitive, rezultând de aici comportamente adecvate și benefice. De asemenea, învățăm clientul tehnici de gestionare a situațiilor de viață stresante, tehnici de relaxare, restructurare cognitivă prin care îl ajutăm să identifice erorile și distorsiunile din gândire, astfel încât să se simtă mai bine. Este esențial să învățăm cum să gândim pozitiv, să exersăm, la început forțat, până în momentul în care devine un obicei, un automatism.”, a mai completat Nicoleta Răuțoiu.

„Psihologul nu dă sfaturi, dar noi suntem alături de client pe drumul spre cunoaștere și dezvoltare”

„Din fericire, există persoane deschise spre a urma o psihoterapie, care vin regulat la cabinet, se ţin de treabă și fac progrese. Am avut clienți care s-au confruntat cu dificultățile despre care am vorbit anterior şi care au trecut cu succes peste ele, şi-au reluat cursul vieții fără probleme. Acești clienți au fost implicaţi, devotați procesului terapeutic, au avut ambiție. Este foarte important ca clientul să fie activ implicat în proces. Să pună în aplicare, după ce a părăsit cabinetul, tot ceea ce a învățat în cadrul ședințelor de psihoterapie. Din păcate, există și persoane care nu apelează la psihoterapie deoarece nu cred că ar avea rezultate.

În străinătate se merge la psiholog pentru orice problemă sau nelămurire. Trebuie să facem diferența dintre psiholog şi psihiatru. Psihologul nu prescrie tratament medicamentos.

Este necesar ca ei să înțeleagă ceea ce se discută în cabinet, să fie implicaţi activ în procesul psihoterapeutic şi să nu aştepte ca psihologul să scoată “bagheta magică” și să rezolve problema în două ședinte.

Încă un aspect pe care doresc să îl menționez este faptul că psihologul nu dă sfaturi. Am auzit multe persoane spunând “vin să îmi dați și mie nişte sfaturi”. Noi ca psihologi nu putem să spunem clientului ce să facă sau să luăm decizii în locul lui. Ceea ce facem este să fim alături de client pe drumul spre cunoaștere și dezvoltare, astfel încât el singur va ajunge să își clarifice îndoielile și aspectele de viață, să conștientizeze lucruri care înainte nu erau conștientizate, astfel încât să ia decizii bune pentru el și pe care să și le asume.

Oricine care se simte stresat sau într-un impas poate să apeleze la psiholog, pentru că este important să ne descărcăm de emoțiile negative, iar acest lucru se realizează prin discuții despre ceea ce ne frământă. Sunt sigură că oamenii vor înţelege importanța și necesitatea serviciilor psihologice, la fel ca și a altor domenii de specialitate. Drept urmare, vă stau la dispoziție și vă aștept cu drag.”, a mai adăugat Nicoleta Răuțoiu.

Adriana Nistor