Mihai Eminescu omagiat la Carei

- Advertisement -



Mihai Eminescu a fost omagiat la Carei de Ziua Culturii Naționale, ziua sa de naștere, așa cum se cuvine. Direcția de Cultură Carei, Asociațiile ASTRA ,,Aurel Coza,, , Unirea 2009 și cea a românilor expulzați în 1940, elevi, cadre didactice și români iubitori de cultură și neam au înconjurat bustul nepieritorului Mihai Eminescu.

După intonarea Imnului de Stat a fost săvârșită o scurtă rugăciune de către părintele protopop Florian Mocanu. Au fost depuse coroane de flori și au rostit alocuțiuni Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultură, Daniela Ciută, președinte al ASTRA Carei, Mihai Pintea din partea asociației Unirea 2009 și prof. Carmen Dindelegan.

Au recitat Mara Țineghe de la Lucăceni, Emanuel Gercsi și Lanter Patricia de la Școala Gimnazială nr.1 Carei, prof.Carmen Dindelegan, Ana-Maria Cozma și Cezar din Marna Nouă, Matei Vandici precum și Mihai Pintea din partea asociației Unirea 2009.

. Cei prezenți au folosit salutul consacrat al lui Eminescu, Trăiască Nația! și răspunsul ,,Sus cu Dânsa!,,

Bustul lui Mihai Eminescu a fost dezvelit la Carei în anul 2017 de către asociațiunea ASTRA, Despărțământul Aurel Coza și adună an de an în jurul său iubitori de cultură și neam românesc. Lipsește cu desăvârșire, an de an, conducerea orașului, de la manifestările dedicate zilei Culturii Naționale și a omagierii lui Mihai Eminescu.