Ardudul nu stă pe loc! Are în desfășurare trei proiecte europene

- Advertisement -

Parteneriatele de #cooperare încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale din Europa Centrală și de Est (Polonia, Ungaria, Ucraina etc.) s-au dovedit a fi fructuoase, materializându-se în #proiecte comune depuse pe fonduri de finanțare transfrontalieră, proiecte ample cu rezultate importante pentru orașul Ardud.

În prezent Primăria Ardud are în desfășurare trei proiecte din fonduri europene în parteneriat cu localități din Ucraina:

✨Achiziționare unei mașini de pompieri, dotări și training pentru Unitatea de Pompieri din Ardud;

✨Renovarea și reorganizarea Pivniței Misterelor (tunelurile de sub cetate);

✨ Parc tematic medieval, amfiteatru în aer liber în zona cetății, parc de joacă etc.

“Weekendul trecut am încheiat un nou parteneriat cu Comunitatea Teritorială din #Yamnytsia, Raionul Ivano-Frankivsk, un parteneriat care ne oferă oportunitatea să accesăm fonduri de finanțare transfrontalieră din programul 2021-2027 pentru proiecte viitoare în beneficiul ambelor comunități”, declară reprezentanții primăriei Ardud.

Dl. primar Roman Krutyi împreună cu echipa dânsului sunt oameni cordiali, ospitalieri și preocupați de nevoile comunității compuse din 8 localități și aproape 9000 de locuitori. Yamnytsia deține una dintre cele mai mari fabrici de ciment din Europa și se bucură de o poziție geografică privilegiată, aflându-se la 4 km de orașul Ivano-Frankivsk, un oraș surprinzător de cosmopolit cu aproximativ 300.000 de locuitori.