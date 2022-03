Beneficiarii adăpostului de noapte au igienizat și împrospătat spațiul în care trăiesc

- Advertisement -

Zilnic, beneficiarii Adăpostului de noapte igienizează spaţiul în care locuiesc. Cu toate acestea, periodic are loc curăţenia generală, primăvara fiind un moment prielnic. Se face așadar în această perioadă curățenia de primăvară.

Pe lângă igienizarea şi împrospătarea spaţiului, această activitate are şi rolul de exersare a abilităţilor de viaţă independentă, de creştere a nivelului de energie pozitivă, mişcare și muncă în echipă.

După o discuţie organizatorică cu specialiştii Centrului despre importanţa acestei activităţi şi etapele întregului proces, beneficiarii s-au apucat de treabă.

Practic, întreaga activitate vine ca o pregătire pentru tot ceea ce urmează, tradiționala muncă în curtea și grădina centrului, muncă de pe urma căreia an de an se culeg și roade.