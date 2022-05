FOTO. Comemorarea victimelor inundațiilor din 14 mai 1970

- Advertisement -

Astăzi 14 Mai, sătmărenii împreună cu autoritățile locale au sărbătorit comemorarea victimelor acestei zile, printr-un moment solemn. Au fost omagiați atât eroii care au salvat vieți cât și cei care au ajutat la reconstruirea orașului, oferind un exemplu demn de urmat.

Momentul a fost marcat de intonarea imnului, serviciul religios și depunerilor de coroane din partea oficialităților locale și partidelor politice.

„În fiecare an pe 14 mai omagiem memoria victimelor inundațiilor din 1970. Momentul este unul de invatare din greutățile trecutului, pentru ca aceste tragedii să nu se repete niciodată.

Se cuvine să aducem un omagiu celor care au murit acum 52 de ani. De la salvatori, de la cei care au supraviețuit putem învață să prețuim viața.

Momentul a impresionat întreaga României, întreaga Europă, pentru modul în care s-a reconstruit orașul.

Orașele Wolfenbuttel si Zutphen au sărit atunci în ajutorul nostru, surprinși de modul in care lumea s-a implicat pentru reconstruirea orașului. La fel cum au facut ei atunci, am facut si noi in aceste momente grele pentru vecinii noștri, ajutând orașele din Ucraina in aceste momente grele. „, a transmis primarul Kereskenyi Gabor

În actualul cartier 14 Mai, apele au atins cota de 2 metri, în 1970. Apa a atins cote periculoase încă din 13 mai 1970. Viitura a rupt digul, iar a doua zi, pe 14 mai, puhoiul a năvălit în peste o treime din judeţ înecând agoniseala de-o viaţă a oamenilor. Digul s-a rupt în zona localităţilor: Valea Vinului, Culciu Mare, Apa şi Odoreu. Raportat la municipiul Satu Mare, bilanţul acelor zile dezvăluie un fapt șocant: apele au luat 56 de vieţi omeneşti și peste 20000 de animale au fost ucise, au fost distruse peste 4000 de case, afectate 28.076 de clădiri şi au fost inundate 120.000 hectare de teren.