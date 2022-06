Cât de mică este vacanța mare și cât de multe probleme ea are?!?

- Advertisement -

Vine vacanța mare sau vacanța de vară. Copiii sunt bucuroși că s-a terminat școala, fără vreun program extrem de strict, unii pe la bunici, alții prin tabere, alții la muncă, unii la sport. La un moment dat în concediu cu părinții, bineînțeles cei care își permit sau cărora le-au mai rămas bani după o iarnă extrem de costisitoare. Urmează o circulație mai lejeră la orele de vârf prin oraș, desigur excluzând augustul. Elevii trebuie să se bucure de vacanță de vinerea aceasta până la început de septembrie când noul an școlar vine cu o structură nouă despre care am scris într-un alt editorial în ziarul nostru și care nu știu dacă este neapărat bună.

Dar greul pentru părinți abia acuma vine. Trebuie găsit program pentru copii. De parcă nu au fost destule scumpirile la alimente, utilități, combustibil, materiale de construcții, mașini, acum dacă vrei să mergi într-un concediu în exterior te “crucești” când îți vine oferta de concediu care s-a dublat indiferent de locație, țară sau continent. Deci dacă ați trecut cu bine de iarnă chiar dacă a fost greu, greul continuă și acum. Acum ar fi momentul să profităm și să relansăm turismul în România. Munți avem, mare avem, deltă avem, lacuri avem, ape termale avem, aeroporturi și curse naționale și internaționale avem și de necrezut începem să avem și autostrăzi. Deci, ce mai, avem de toate. Vorba aia: cap avem minte ne mai trebuie! Și exact asta trebuie să avem minte. Acum dacă am face prețuri competitive și am fi atenți un pic la servicii este momentul potrivit să furăm clienți turcilor, bulgarilor, grecilor, spaniolilor, italienilor și enumerația poate continua. De unde ideea cu prețuri competitive acum când toate s-au scumpit? În toate țările mai sus amintite au crescut prețurile la alimente, combustibil, utilități, peste tot a crescut inflația, peste tot au crescut salariile . Și uite că aici am putea face prețuri competitive. Avem un deficit de cel puțin 150.000 de persoane ca forță de muncă și sunt hoteluri și restaurante care se închid sau altele de pe litoral nu se mai deschid. Acum ar trebui măcar ca pentru Horeca să aducem forță de muncă din străinătate. Inspectoratul General pentru Imigrări ar trebui să colaboreze îndeaproape cu firmele care vreau să aducă străini pentru forță de muncă. Cu salarii competitive le-am putea “fura fața” la prețuri celor de “afară”. Este cunoscut faptul că numai în acest an 700.000 de oameni vor pleca din România probabil la muncă în străinătate unde vor salarii mai mari. Așadar cu un pic de economie la salarii, cu servicii mai bune și prețuri competitive am putea relansa turismul în România.

Și pentru că am început cu vacanța copiilor, vreau să le urez elevilor din clasele terminale succes la examene, vacanță plăcută tuturor, iar celor nostalgici le voi aminti versurile Corinei Chiriac “Ce mică-i vacanța mare”.

Să le fii de ajutor aici

Să fii alintat

Cum n-ai fost niciodat

Doar atâta vreme cât ești pici

Să inoți în râul învolburat

Care trece prin oricare sat

Sau să pleci în zori

Iar la cules de flori

Prin pădurea ce nu te-a uitat

Ce mică -i vacanța mare

Și ce dor mi-a fost de ea

La școală visam că o așteptăm

Dar ea când vroia venea

Ce mică -i vacanța mare

Spuneam când eram școlar

Dar parcă oricând

Aș spune așteptând

Vacanța mare iar

Să ai timp de toate, să citești

Cu prietenii să te-ntâlnești

Și să dormi cât vrei

La umbra unui tei

Sau la umbra cărui pom dorești

Sunt atâtea lucruri de făcut

Că nu este vreme de pierdut

Apoi ștergi în calendar

Și este toamnă iar

Si trebuie s-o iei de la început

Ce mică -i vacanța mare

Si ce dor mi-a fost de ea

La școală visam că o așteptăm

Dar ea când vroia venea

Ce mică -i vacanța mare

Spuneam când eram școlar

Dar parcă oricând

Aș spune așteptând

Vacanța mare iar”.

Răzvan Govor