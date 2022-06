Echilibru, inteligență și înțelegere, acestea sunt calitățile care te fac un conducător bun într-un oraș cum este Satu Mare! Gata cu ifosele! La muncă pentru toți cetățenii!

- Advertisement -

Nu înțeleg cum vor și din păcate reușesc unii să aducă în discuție în orașul Satu Mare, un oraș cu multiculturalitate și o conviețuire etnică de invidiat aș spune, discuții interetnice. Nu am auzit în ultimii ani să avem probleme între populație pe motive etnice. Avem multe familii mixte, copiii învață în școli împreună, este o armonie perfectă. Români, maghiari, șvabi, ucraineni, nu contează, ne respectăm tradițiile, obiceiurile, cultura, gastronomia. Așa că sincer nu înțeleg de ce se creează o stare de tensiune care până la urmă nu este normală și nu înțeleg cum cei care ar trebui să creeze echilibru creează un mic scandal și haos, iar dacă se văd încolțiți și atenționați o dau la întoarsă și ies la atac pe alte motive. Prea s-au obișnuit unii să nu fie atenționați și vezi doamne se simt ofticați și deranjați dacă cineva le atrage atenția că greșesc. Sincer, eu m-am cam săturat de ifosele astea. În primul rând mizeria asta cu PUZ-urile trebuie să se termine. Trebuie clarificat odată PUG-ul orașului . Că deja încep să cred că unora ne convine să aprobăm PUZ-urile și să dăm autorizații de construcție după bunul plac. Că zilnic vin oameni la redacție cu discuții de genul stau după un PUZ și o autorizație de construcții de 2 ani, domnu’ Răzvan, mi-am vândut casa sau apartamentul și acuma stau la mama, soacra în chirie că nu pot să îmi construiesc casa. Ba mai mult toate s-au scumpit și acuma nu îmi mai ajung banii de construcție și toate astea pentru că sunt român, că de mă chema ca pe primar azi eram de mult mutat. Păi uite cum dăm motiv de discuții. Apoi măgăria cu Inna a fost maximă. Da sigur ea a întrebat sătmărenii ce fac în maghiară probabil nu din prostie, ci spun unii că în culise toată lumea dintre organizatori vorbea maghiară și ea ca să le facă pe plac la “șefii” municipiului și să le mulțumească pentru “onorariul baban“ primit și din punctul meu de vedere meritat, căci Inna este un artist internațional și senzațional, iar spectacolul și concertul ei au fost remarcabile, a comis o gafă de proporții. Dacă zicea și în română și în maghiară lumea o aplauda. Da de unde atâta inspirație?!?

Apoi minunatul proiect de hotărâre de la Consiliul Local Satu Mare, unde vorba colegului meu de la satumareonline ,”grofii” au încercat să pregătească o parcare doar pentru Hotelul Dacia (aici nu vreau să intru în alte amănunte dar ar fi cazul să facă proprietarii hotelul și apoi să se gândească la parcare că unii au făcut pușcărie pentru că nu au finalizat lucrările în timp ce actualii zburdă frumos pe câmpia Panoniei). Și bine a zis Mircea Govor, în emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, că ar fi cazul să ne scoată “minunații conducători “ ai orașului pe toți de pe lista cu proști. Gata, ne-am săturat de “șmecherii“ și “combinații”. După spusele președintelui PSD Satu Mare, dacă consilierii locali ai PSD nu luau atitudine și nu pregăteau un amendament la hotărârea de consiliu local cu specificația ca parcarea să fie pentru toți locuitorii orașului, azi parcarea care se va construi sub parcul central era doar pentru Hotelul Dacia și să nu mai vorbim de “pregătirea “ pentru licitație! Ori este licitație ori este mascaradă?

Am o întrebare: Pentru unele școli sunt bani pentru renovare, chirii barosane, cheltuieli zilnice, iar pentru altele nu? Sau de ce se vroia comasarea/desființarea Liceului Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu”, Liceului Tehnologic ”Unio-Traian Vuia”, Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” și Liceului Tehnologic ”Elisa Zamfirescu”, toate din municipiul Satu Mare și toate românești?

O astfel de atitudine mă face să fiu de acord cu deputatul Adrian Cozma, care a transmis conducerii administrației locale a municipiului Satu Mare, care a încercat să desființeze două licee de tradiție doar pentru că erau românești, să înceteze să mai provoace tensiuni în interiorul comunității locale și să abandoneze orice demers care face rău școlii și elevilor. Interesele ascunse ale actualei administrații din Satu Mare nu mai pot fi mascate la infinit sub umbrela gesturilor provocatoare.

Sigur ca să fiu imparțial o să dau în cele ce urmează și reacția primăriei: ”Primăria Satu Mare a alocat în ultimul an 37.4 milioane de lei pentru buna funcționare a învățământului sătmărean (cheltuieli de funcționare, investiții, reparații, burse de performanță, sociale și de merit, tichete sociale și dotări). Primăria investește 5.6 milioane lei în reabilitarea Grupului Școlar ”Constantin Brâncuși”. Nimic de spus. Așa o fi! Oare asta nu era de datoria voastră, fraților? Că doar nu ați dat banii din buzunarul vostru sau din banii familiei.

Ar fi cazul să terminăm cu vrăjeala, șmecheria, să nu mai facem interesul altora ci doar al cetățenilor orașului indiferent că sunt români, maghiari, șvabi, ucraineni, nemți, francezi și al firmelor din orașul Satu Mare că de bine de rău noi toți cei enumerați mai sus vă plătim salariile, vă ținem în birouri luxoase, cu mașini la scară, telefon la ureche, secretare și consiliere la fundul vostru, cu niște beneficii care din punctul meu de vedere azi nu prea le meritați !

Dumnezeu să aibă în grijă Municipiul Satu Mare și să îi facă pe conducători să se trezească la realitate “în ceasul al doisprezecelea”!