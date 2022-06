Am trăit să o vedem și pe asta! Este închis la NON Stop. Zilele trecute am poposit prin cochetul oraș Ardud și am mâncat un pui și o pâine caldă de casă cu sos de nota 20! Acuma să trecem peste …că omul nu face publicitate ! Dar lângă “Bistro” am văzut o nouă minune sau prima minune din Ardud, NON Stop-ul din localitate era închis! Adică dacă este Non Stop trebuie să fie deschis 24 ore pe zi, șapte zile pe săptămână, 365/366 zile pe an. Dar aici ce să vezi…surpriză, desigur fără Andreea Marin…Șoc, groază, de necrezut, locația este închisă! Să nu uităm că mai sunt și alte orașe precum Caracalul care are nu mai puțin de 8 minuni, deci asta ar fi “mic copil”! Asta pentru că cele din Caracal sunt maxime!

1. S-a construit un bloc şi s-a uitat macaraua în interior

2. A luat foc sediul pompierilor

3. S-a furat uşa poliţiei

4. Cimitirul e pe strada Învierii

5. Brutăria e construită pe strada Foametei

6. Închisoarea e pe strada Libertăţii

7. Există o singură şcoală şi se numeşte Şcoala nr. 2.

8. Și, mai presus de toate, ceasul din Gara Caracal: orele sunt indicate atât cu cifre romane (de la I la XII), cât și cu cifre arabe (de la 13 la 24). În plus, ora 16, în cifre romane, nu apare ca și IV, ci e reprezentată prin patru liniuțe verticale: IIII.

Hai că se poate și mai găsim și altele! Sfârșit de săptămână plăcut!