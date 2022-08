“Antoldu” s-a mutat la Satu Mare

- Advertisement -

Altfel greu ar fi de explicat zecile de mesaje de pe facebook și chiar de la 112 transmise de sătmărenii disperați de muzica dată la maxim din toate colțurile orașului. Unii care au vrut să evadeze din balamucul de la oraș și au ajuns la Mujdeni au dat de un alt chef, sâmbătă noaptea, ce i -a ținut treji până pe la opt dimineața…

”Azi noapte un cartier întreg era la petrecere pe terasa restaurantului C….ci. “Are you ready to party?” m-a întrebat și pe mine DJ-ul. Nu, frate, nu! Nu-s pregătită pentru că vreau să dorm, pentru că am petrecerea mea în fiecare noapte și în puținele momente când puteam să dorm am fost forțată să fiu la petrecerea ta. Poate îmi explică și mie cineva până la ce ora e permis un chef în aer liber. Ultima dată când m-am uitat era ceasul 2.26 și petrecerea era în toi la un volum greu de suportat. Deja aveam în minte 100 de locuri unde aș vrea să îi bag sculele DJ-ului. Cred că îmbătrânesc…🙈” e mesajul unei sătmărence disperate că avea și un bebeluș în dotare, iar varianta cu închis geamurile nu a stat în picioare pe motiv de căldură…Distracția n-a avut de suferit nici sâmbătă noaptea când pe la 1 AM era o domniță ce cânta tare la microfon ceva populară de ne-am crezut cu toții călare pe cal la Tezaur folcloric…Așa că dacă vedeți luni dimineața ochii-ncercănați la tot sătmăreanul să nu vă mirați…Am avut, că vrem, că nu vrem, antoldu nost!

P.S. Interesant ar fi de aflat câte apeluri la 112 pe motiv de poluare fonică în Satu Mare! Pe de altă parte, ne tot plângem că nu se întâmplă nimic în Satu Mare și că nu au tinerii unde să iasă, dar, când sunt evenimente, județul e plin, hotelurile, restaurantele, terasele pline și intră niște bani în județ și tot nu ne convine. Hai să ne hotărâm și noi!