Nu-i vacanță fără… magnet!

- Advertisement -

Se termină vara, se termină și vacanța și noi cu ce rămânem…Păi, în cel mai fericit caz cu o amintire din locurile vizitate, poze și cel puțin un magnet.

Pe care să-l punem la vedere pe frigider ca să ne aducem peste ani aminte pe unde am umblat…vara.

Că am dat 1 euro ori 2 pe magnet, e bine însă să știm că și amintirile astea ne-ar putea crea neplăceri…

Puțini oameni știu că magneții obișnuiți pot dăuna tehnologiei. În frigiderele mai vechi, nu este asigurată protecția suplimentară. Ca urmare, elementele magnetice formează în jurul lor un câmp magnetic, care, prin acțiunea sa, este îndreptat spre mijlocul frigiderului, unde sunt păstrate alimentele.

Nu trebuie să vă faceți griji pentru frigiderele moderne. Aceste aparate sunt protejate de o astfel de amenințare. Cu toate acestea, trebuie să fiți atenți să nu puneți prea mulți magneți pe frigider.

Frigiderul își schimbă culoarea în locul unde a fost pus magnetul, iar în jurul magnetului apare o nuanță galbenă. Pentru a preveni acest lucru, se recomandă să schimbați mai des poziția magnetului și să spălați ușa. Acest lucru trebuie făcut cu atenție, prevenind apariția zgârieturilor.

De asemenea, se recomandă să agățați pe ușa frigiderului magneți ușori, cum ar fi niște foi pe care să vă notați lista cumpărăturilor…Că se îngălbenește ușa frigiderului asta să fie am zice noi ca o concluzie cea mai mare problemă… Important e să nu fie gol și să găsiți la nevoie măcar de o bere rece!