Viața la bloc, deloc lipsită de griji!

- Advertisement -

Aparent statul la bloc pare a fi lipsit de responsabilități. Ai zice că singura grijă e să nu-ți bubuie vreun calorifer ori vreo țeavă ca să nu-ți inunzi vecinul de sub tine…Sau dacă stai la ultimul etaj să nu îți crape izolația de pe acoperiș. Lucrurile s-ar putea schimba însă după ce am citit săptămâna asta o știre cum că …” Judecătoria Sector 1 București a luat decizia de a amenda un bărbat cu suma de 10.000 de euro, sub formă de daune morale pentru vecinii săi. Situația a pornit de la nemulțumirea vecinilor asupra volumului la care „inculpatul” ascultă muzică în apartamentul său”.

La prima lectură am râs în hohote…cum adică 10 mii de euroi daune morale pentru muzica la maxim…Nu le-o fi plăcut play-listul vecinilor…Numai că după ce am citit motivarea avocatului am luat decizia să vând toate boxele din apartament. Nu de alta, dar ”să nu mă ducă-n ispită” vorba rugăciunii.

„Este o decizie în premieră şi este extrem de inedită pentru că o instanță de judecată, după un probatoriu care spun că a fost covârşitor, pentru că aşa am şi reuşit să obţinem această soluţie, l-a obligat pe pârât să plătească 10.000 de euro, defalcat. 5.000 de euro pentru soţ, 5.000 de euro pentru soţie. Aici discutăm de daune morale, pentru că în mai mult de 16 rânduri, această persoană a şi fost amendată de către Poliţie, deci s-a constatat de către o autoritate a statului că i-a deranjat, pur şi simplu. Îşi deranja vecinii şi mai mult decât atât, mergea cu rolele prin casă dacă vă vine să credeţi. Dădea muzica la maximum şi treaba asta se întâmpla din 2019. Este un mare semnal de alarmă pentru cei care fac asta în mod uzual (…) Cred că ştim cu toţii ce înseamnă să auzi muzica bubuind la 2 noaptea şi să fie petreceri nesfârşite. Poţi să ajungi să plăteşti scump pentru petrecerile respective.

Suma nu mi se pare că este mare, am mai auzit chestiunea aceasta, că e foarte mult pentru o simplă deranjare a vecinilor, dar în momentul în care faci chestiunea asta de trei ani de zile şi nu te potoleşti, Poliţia te amendează de 16 ori, singura variantă pentru a fi oprit într-un fel sau altul este să fii „condamnat” la plata unei sume, care pur şi simplu să te usture, pentru că ăsta este termenul potrivit. Cu siguranță, persoana aceasta nu o să mai dea muzica tare şi cu atât mai mult, eu cred că o să fie un exemplu şi pentru ceilalţi care deranjau şi liniştea publică şi liniştea vecinilor, în acele ore când trebuie să menţinem liniştea, fără să dăm muzica la maximum în apartamente”, a spus avocatul… Weekend plăcut.