Nu mai știi cum să i mai gratulezi pe amicii de la CFR. De la Satu Mare la București ajungi mai încet în 2022 ca și înainte de 89. Ruta spre Negrești Oaș au desființat-o de rentabilă ce au făcut-o, de condițiile din vagoane mai bine nu pomenim . Ce te faci însă dacă te ferești să le fi client ca să eviți neplăcerile și până la urmă tot te lovești de ”neajunsurile” lor… Mai concret, acum o săptămână eram anunțați că vom avea trafic devizat peste trecerea de cale ferată de la Botiz.

”Doamne ajută” și-au spus șoferii care avea zilnic drum prin zonă mai ales că de la craterele de lângă șine riscai să rămâi fără bara din față, toba de la eșapament ori să te alegi cu baia de ulei crăpată…

Oamenii au ocolit cuminți o zi locația numai că a doua zi… parcă am trăit în celebrul film cu ZIUA CÂRTIȚEI. Aceeași poveste, același disconfort , aceleași gropi… Ce or fi verificat băieții nu prea am priceput…Nici noi și nici șoferii care au stat și ieri în coloană să treacă cursa cu obstacole de la Botiz…

Hai că putem în 2022 , domnilor, să ne mișcăm și noi și să reparăm mai cu talent trecerea de la Botiz…Că dacă nu ne înșeală memoria și anul trecut am mai raparat-o odată!