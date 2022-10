Despre salariile dascălilor…

- Advertisement -

Dacă tot am avut în această săptămână o zi mondială a educației și am văzut mesaje care mai de care mai lingușitoare , de li s-a umplut podul și facebook-ul de ele dăscălilor, hai să vedem cum stau profii români la capitolul venituri din salarii în comparație cu colegii europeni.

Salariile de pornire oficiale brute anuale din școlile publice din ciclul inferior al învățământului secundar (ISCED 2) au variat de la 4.233 de euro în Albania la 69.076 de euro în Luxembourg în 2020/2021, conform datelor naționale compilate de Comisia Europeană, EACEA și Eurydice.

Salariul mediu al unui profesor din UE este de 25.055 euro pe an, transmite Euronews.

Profesorii din Franța și Italia câștigă jumătate din cât câștigă cei din Germania.

Excluzând Luxembourgul, salariul de pornire anual depășește 50.000 de euro pe an numai în două țări: Elveția (66.972) și Germania (54.129).

Salariul anual din Franța și Italia e mai puțin de jumătate din cel din Germania.

Bulgaria avea cel mai mic salariu de pornire anual din UE, 7.731 euro. Salariile se situează sub pragul de 10.000 de euro pe an și în alte câteva state UE, cum ar fi Letonia, Slovacia, Ungaria, România și Polonia.

Sunt mulțumiți profesorii de salariile lor?

Pe scurt, nu.

Studiul Teaching and Learning International Survey (TALIS) din 2018 arată că, în medie, numai 26% din profesorii din statele OCDE și alte țări participante la studiu considerau că munca lor e apreciată de societate, iar 39% erau mulțumiți de salariu.

P.S. Cârcotașii ar putea întreba de meditații, dacă apar banii în venit….dar ăsta e un alt subiect pentru o altă bursă.