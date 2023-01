Atenție, băieții de la gaze! Dar nu ăia de o mâncat “păsulă”…. ăia de duc facturile!

- Advertisement -

De când am intrat în noul an și am început munca, suntem asaltați de telefoane, plângeri din cauza distribuirii facturilor la gaz de către “ăl mai mare operator” din țară. Nu știm ce doamne s-a întâmplat, dar locuitorii din Micro 17 și Carpați zic că primesc facturile altor persoane care stau la 3, 4 până la 7 blocuri distanță plus că nici măcar nu este coincidență de nume, apartament sau etaj! A fost un domn din Carpați care a zis că face și plângere penală că el nu va tot merge să ducă facturile în vecini! Acuma, sincer, nu știu pe ce considerent sau ce temei legal are la bază, dar e clar că omul este nemulțumit, chiar nervos!

Acuma nu știm ce s-a întâmplat, dar stimați “belitori” de bani, dacă tot îi “uscați“ pe “săracii“ oameni, ar fi bine să nu îi și enervați! Trebuie văzut ce se întâmplă și remediată situația! Că sincer, nu mai vrem să facem pe call center din cauza prostiei voastre!