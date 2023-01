A trecut și Crăciunul, s-a dus și Revelionul. L-am sărbătorit și pe Vasile și l mai avem aproape pe Ioan și apoi gata… hai la muncă. La muncă să avem apoi șansa de a avea o pensie la bătrânețe…

Dacă tot am avut câteva zile libere în perioada asta am zis să răsfoim statisticile lui 2022. Mai întâi am văzut la recensământ că ne-am împuținat. În România. Apoi inevitabil ne-am uitat spre pensionari… Unde numai echitate nu prea e … Cel puțin la cifre…Pe scurt, peste 21.000 de lei, pensia medie a magistraților, în decembrie, în timp ce peste 1.3 milioane de români au luat sub 1.000 de lei.

Cei aproape 5.000 de magistrați pensionați au primit în decembrie o pensie medie de 21.333 lei, aportul statului fiind de 19.997 lei, în timp ce pensia medie a românilor de rând a fost de 1.739 de lei.

Numărul beneficiarilor de pensii speciale a ajuns în luna decembrie 2022 la 9.950 de persoane, din care mai mult de jumătate sunt foști magistrați, cei care primesc din partea statului de aproape 5 ori mai mult decât li s-ar fi cuvenit în baza propriilor contribuții la sistemul de pensii.

Astfel, potrivit datelor CNPP, 4.862 de foști magistrați au încasat în luna decembrie, în medie, suma de 21.333 lei, sumă din care statul a plătit aproape 20.000 de lei, dat fiind că o bună parte dintre foștii procurori și foștii judecători nu au avut contribuții la sistemul public de pensii.

A doua cea mai „scumpă” categorie de privilegiați este, potrivit informațiilor publice ale CNPP, cea a foștilor piloți ai Aviației Civile, cei 1.384 de pensionari încasând lunar în medie 11.384 de lei, din care statul plătește lunar p medie de 7.534 lei.

A treia cea mai mare pensie din rândul pensiilor speciale este cea a foștilor angajați ai Curții de Conturi, cei 560 de pensionari încasând lunar 8.481 de lei, din care statul plătește 3.412 lei.

La polul opus, 1,31 milioane de români încasează lunar sub 1.000 de lei, cei mai mulți dintre aceștia 335.823 de persoane primind în luna decembrie sub 500 de lei, potrivit datelor CNPP.

Un număr de 4.787.920 pensionari era înregistrat în decembrie 2022 în România, iar pensia medie a fost de 1.739 lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Dintre aceştia, 694.843 aveau perioade lucrate în agricultură, pensia medie fiind de 506 lei.

Concluzia… să avem un trai mai bun și mai generos în 2023.