Putem să descoperim tinere talente în competițiile care se fac în județ sau copiii nu mai sunt interesați de sport? Vor doar social media?

Sigur că asta este problema la marea majoritate a părinților din ziua de azi. Școala, sportul, sunt lăsate pe dinafară pentru “Măria Sa Netul”! Chiar până acolo se merge că unii ne dorim ca şi copiii noștri să meargă să bată “lauda” care era mult hulită de părinții și profesorii noștri. Azi însă ne bucurăm când se fac turnee de fotbal, baschet, tenis și îi scoatem pe tineri din fața ecranului, fie el de televizor, calculator, tabletă sau telefon.

În ultimi ani, AJF Satu Mare, școlile și diverși iubitori de fotbal au organizat turnee de fotbal pe teren redus. Unele meciuri de la aceste turnee au un nivel ridicat. Un joc frumos cu pase, acțiuni spectaculoase. Dacă la nivelul meciurilor interșcolare s-ar putea să găsim niște tinere talente, din păcate la celelalte turnee cei care se înscriu preferă să vină cu jucători deja “consacrați” în astfel de meciuri și din dorința de a câștiga turneele nu folosesc copiii care s-ar putea face remarcați și în viitor ar putea face pasul spre fotbalul județean, Olimpia, CSM sau de ce nu în primele două eșaloane fotbalistice ale țării și să ducem propoziții și visele mai departe la echipele naționale. Sigur, știu că există mulți iubitori ai sportului rege și că aceștia joacă din plăcere la astfel de turnee și mulți din dorința de a-și vedea valoarea lor sau a echipelor lor. Dar, printre 10 jucători de fotbal pe teren redus ar putea fi folosiți și copii, care ar putea să se facă remarcați. Asta desigur dacă tineri din ziua de azi mai vor să facă sport și să mai bată mingea. Că este foarte clar că azi marea lor majoritate visează să se facă influenceri. Vor doar Youtube, Tiktok, Instagram, Facebook și alte și alte rețele de socializare.

Sigur, îi înțeleg perfect! Sunt prinși în mirajul banului câștigat ușor! Sigur, când vezi fel de fel de iubitori de jocuri, tineri dar și “maimuțoi”, cocalari și fetișcane sexy desigur care câștigă mulți bani și duc o viață de huzur clar că ți se pare că ăsta este viitorul.

Numai că din punctul meu de vedere rămâne valabilă zicala cine are carte are parte! Că vedeți voi dragi tineri azi încă se mai fac bani cu astfel de producții low-cost și sigur IT este viitorul. Dar credeți că toți putem face bani din asta? Toti putem să trăim din social media? Toate fetele pot face only fans?

Va spun eu clar că nu! Dacă toți creem conținut cine se va mai uita? Și mai mult exemplul cel mai apropiat de zilele noastre este investiția în criptomonede. Câțiva au făcut bani mulți și restul au pierdut destui. Și pe lângă bani, timp, vise!

Asta este exact ca şi cum era generația mea cu fotbalul! Toți se visau fotbaliști. Dar numai cățiva au ajuns.

Sau, să nu vorbim de perioada când au început să facă toată lumea Dreptul și nu mai făcea nimeni o școală de meserii, o contabilitate, inginerie. A fost plin de șomeri cu diploma de Drept în timp ce un meseriaș bun făcea bani frumoși!

Este foarte important, dragi părinți, să fim realiști și să avem destulă putere de convingere, răbdare și nervi de oțel să ne îndrumăm copiii spre acele lucruri care li se potrivesc și să reușim să îi aducem cu picioarele pe pământ căci altfel în viitorul apropiat vom plânge noi iar în cel îndepărtat vor plânge ei!