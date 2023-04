Plantare de puieți în comuna Tiream, ca parte a proiectului „Plantăm păduri pentru viitor!”

- Advertisement -

O super acțiune de plantare de puieți a avut loc marți, 4 aprilie, de la ora 10.00, în comuna Tiream ca parte a proiectului „Plantăm păduri pentru viitor!”, unde un număr de 19.750 de puieți de salcâm au fost plantați cu ajutorul a peste 200 de voluntari, pe un teren de 3,95 ha.

Această acțiune are scopul de a proteja resursele naturale și de a promova gestionarea responsabilă a pădurilor prin educarea tinerilor. Prin aceste eforturi, Consiliul Județean Satu Mare dorește să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la protejarea mediului înconjurător.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a precizat faptul că acțiunea de plantare din data de 4 aprilie a fost continuarea proiectului început în Păulești în urmă cu câteva săptămâni.

„Cele aproape 4 hectare de salcâm au fost plantate pe spațiul unui depozit de deșeuri care ulterior a fost curățat de primărie și eu cred că văzând sute de copii și voluntari, comunitatea va simți că este o acțiune pentru viitor, de asemenea, localnicii se vor bucura și de un miros plăcut, de aer curat și de ce nu, peste câțiva ani și de miere de salcâm”, a spus Pataki Csaba.

De asemenea, primarul comunei Tiream, Nicolae Tar, a precizat că această acțiune îl bucură foarte tare deoarece, cosideră acest proiect ca fiind benefic, având în vedere faptul că deținea pănâ acum un teren neproductiv de 4 hectare. Acesta speră ca în viitoarul apropiat să poată spune că și comuna Tiream are pădure.

„Mă bucură faptul că am reușit să străngem atât de mulți voluntari, am apelat si la mediile sociale pentru acest fapt, am vorbit cu preoții din localitate să anunțe la biserică. De asemenea, promovarea acțiunii am realizat-o și cu ajutorul afișelor pe care le-am pus în școli, la diferite asociații. Pot să spun că și din alte localități, inclusiv din Satu Mare, au venit oameni în ajutorul nostru”, a precizat Tar Nicolae, primarul comunei Tiream.

Proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!” este implementat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și finanțat de către Fundația Pădurea de Mâine prin Programul Comunitățile Pădurii de Mâine.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților forestiere din Județul Satu Mare, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat, iar terenurile împădurite se află în proprietatea Comunei Păulești (5 ha) și a Comunei Tiream (3,95 ha).

„Este un eveniment de suflet pentru mine, tocmai de aceea sunt și prezent. Aici se vede foarte clar ce înseamnă activitatea și colaborarea dintre Primărie și Consiliul Județean, respectiv comunitatea locală. Aici comunitatea locală este integral reprezentată, de la asistenți sociali, de la asistați sociali, până la profesori, toate păturile sociale sunt prezente. Ce se întămplă aici? Avem un teren care pe vremuri a fost o groapă de gunoi care în momentul de față va renaște, va crea oxigen și bună stare pentru toată lumea”, a informat subprefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamaș.

Fundația Pădurea de Mâine promovează rolul pădurii în lupta cu schimbările climatice prin proiecte de împădurire și reîmpădurire, educație și conștientizare, dezvoltare comunitară sau susținerea inovării în domeniul silviculturii durabile.

Fundația s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume lansat în 2017. Până acum, Pădurea de Mâine a plantat peste un million de puieți pe terenuri cu dificultăți de regenerare din zece județe. Programul multianual de granturi nerambursabile Comunitările Pădurii de Mâine susține dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere și se va desfășura în perioada 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile.