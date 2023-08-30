„CARTEA DE AUR A SĂRĂUADULUI”

EVENIMENTUL ESTE ORGANIZAT CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 250 DE ANI DE LA HIROTONIREA EPISCOPULUI GRECO-CATOLIC GRIGORE MAIOR, CEREMONIAL CE A AVUT LOC ÎN BISERICA CEA MARE A CURȚII IMPERIALE DIN VIENA, ÎN PREZENȚA MARIEI TEREZIA ȘI A LUI IOSIF AL II-LEA.
GRIGORE MAIOR S-A NĂSCUT PE MELEAGURILE SĂTMĂRENE,
ÎN LOCALITATEA SĂRĂUAD (1715), BISERICA SATULUI FIIND CONSTRUITĂ PRIN CONTRIBUȚIA SA.
”CARTEA DE AUR A COMUNEI SĂRĂUAD”, AVÂNDU-L CA AUTOR PE IOAN ARDELEANU SENIOR, ESTE PUBLICATĂ PENTRU PRIMA OARĂ, ADUCÂND O CONTRIBUȚIE VALOROASĂ LA CUNOAȘTEREA ISTORIEI ȘI VIEȚII ECLEZIASTICE A REGIUNII.
PREASFINȚIA SA DR. VIRGIL BERCEA, EPISCOP AL EPISCOPIEI ROMÂNE UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA, PREFAȚEAZĂ CARTEA CU UN ”GÂND” DE APRECIERE, URMAT DE UN ”CUVÂNT DE PREȚUIRE”, AL ACADEMICIANULUI IOAN AUREL POP, PREȘEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE.
ÎNGRIJITORUL EDIȚIEI ȘI CUVÂNTUL INTRODUCTIV AU FOST REALIZATE DE DR. VIOREL CIUOBOTĂ.
CARTEA A APĂRUT CU SPRIJINUL EPISCOPIEI ROMÂNE UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA.