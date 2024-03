Anunt mediu Orasul Tasnad

ORASUL TASNAD, titular al proiectului “Construire Baza de tratament

Sp+p+2E in orasul Tăsnad”

, anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de

Incadrare de către APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat in orasul Tasnad, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, in zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoare adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro.