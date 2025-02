Prima ediţie a WinterCup Dorolţ, o reuşită!

Sâmbătă și duminică, la Dorolț s-a desfășurat prima ediție a turneului de fotbal în sală Winter Cup Dorolț 2025. Turneul, desfășurat în perioada 15-16 februarie 2025, a adunat mai multe echipe locale care au oferit meciuri spectaculoase.

S-au înscris 16 echipe împărțite în 4 grupe. Primele două clasate s-au calificat în fazele eliminatorii.

Echipa Daroci Fiuk a triumfat în finala Winter Cup Dorolț 2025, învingând Fan Curier cu 3-1 la loviturile de departajare după ce 0-0 în timpul regulamentar. Alături de organizatorii Sorin Marian și Ciprian Hrițiu, antrenori la Recolta Dorolț, la festivitatea de premiere a fost prezent și primarul comunei Dorolț, Mihai Găman, care a împărțit premii celor mai buni.

Planuri mari pentru următoarele ediţii

„Având în vedere că aceasta fost prima ediţie a turneului, am reuşit să adunăm un număr bun de echipe. Am avut şi echipe din judeţul vecin, Maramureş. S-a jucat un fotbal de calitate, fără incidente majore. Totul a fost ca la carte. Ne propunem că la anul să îmbunătăţim turneul, să aducem mai multe echipe (am avut doritori şi din Ungaria, dar cele 16 locuri au fost deja ocupate), să creştem valoarea premiilor etc. Felicit toate echipele participante!” ne-a spus Ciprian Hriţiu, unul din organizatorii turneului.

Arbitrii turneului: Sălăjan Sorin, Bogdan Răzvan, Trella Zoran. Tehnic: Katona Arpad Iosif

Rezultate din fazele eliminatorii:

Sferturi de finală

Fan Curier SM – Livada 4-0

Recolta Dorolț – Frăția 3-2

Lupy Food – Daroci Fiuk 1-2

Partizan – Dari Lipău 3-1

Semifinale

Fan Curier SM – Recolta Dorolț 0-0 (7-6 la l.d.d.)

Daroci Fiuk – Partizan 1-1 (2-1 la l.d.d.)

Finala mică

Recolta Dorolț – Partizan 3-1

FINALA

Daroci Fiuk – Fan Curier SM 0-0 (3-1 l.l.d.d.)

Cel mai bun portar

Barakonyi Armin (Daroci Fiuk)

Jucătorul turneului

Caba Alin (Fan Curier SM)

