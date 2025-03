Liga a 3-a / Florin Fabian în locul lui Cristian Lupuț la SCM Zalău?

CSM Olimpia Satu Mare a dat lovitura și a câștigat în prelungiri partida de sâmbătă din prima etapă a play off-ului Ligii a 3-a seria a 10-a.

După succesul, 2-0 de la Zalău sătmărenii au urcat pe poziția a 2-a a clasamentului seriei a 10-a și sunt optimiști că în acest an nu vor mai rata barajul pentru promovarea în Liga a 2-a.

CSM Olimpia Satu Mare nu doar că a câștigat la Zalău dar și-a păstrat linia perfectă din 2025 cu patru victorii consecutive și fără gol primit în meciurile oficiale din Liga a 3-a.

Dacă în tabăra galben-albaștrilor de la CSM Olimpia domnește optimismul în schimb la SCM Zalău , eşecul de pe teren propriu de sâmbătă a adus nemulţumiri mari, iar conform presei locale, și nu numai, la clubul sălăjean se vorbește despre o schimbare a băncii tehnice

Conform colegilor de la sportulsălăjean.ro se ia în calcul o demitere a antrenorului Cristian Lupuţ. Există şi câteva nume, care ar putea prelua banca tehnică a Zalăului, în cazul în care conducerea ar lua această decizie. Pe această listă s-ar afla orădeanul Florin Fărcaş, cel care a mai antrenat în Sălaj, într-o perioadă în care CS Silvania Şimleu Silvaniei evolua în Liga a III-a, dar şi sătmăreanul Florin Fabian. Fabian este antrenorul-coordonator de la CS Primavera și ultima dată a condus în calitate de director tehnic pe CSM Olimpia Satu Mare. Ca o coincidență, Fabian s-a despărțit de CSM Olimpia Satu Mare după o remiză, 1-1 pe terenul celor de la …SCM Zalău!

Managerul secţiei de fotbal de la SCM Zalău a ţinut însă să spună că acestea sunt doar speculaţii şi zvonuri, precizând că nu se pune problema unei demiteri.

„În ciuda vorbelor care care îşi au ca ţintă destabilizarea echipei, la SCM Zalău există stabilitate. Sigur, nu putem fi fericiţi, când am pierdut acasă un meci chiar în prelungiri, în faţa unei echipe care nu a avut şut pe poartă timp de 90 de minute, iar noi am avut trei ocazii bune de gol. Cu toate acestea, nu s-a pus problema să schimbăm antrenorul. Cristian Lupuţ are credit din partea conducerii. El are contract şi echipa se află în obiectiv. Primul obiectiv, calificarea în play-off a fost îndeplinit, iar următorul este să prindem primele două locuri. Acum, suntem pe locul 2, deoarece avem avantajul meciurilor din campionatul regular faţă de cei de la Satu Mare”, a declarat Ioan Gurzău pentru ziarul Sportul Sălăjean.

Pentru SCM Zalău urmează o deplasare dificilă la Baia Mare pe terenul liderului, Minaur. Cum în prima etapă din acest an sălăjenii au cedat, 2-4 la Baia Mare, un nou eșec pentru SCM Zalău sub Dealul Florilor ar fi greu de digerat pentru suporteri. Iar varianta demiterii lui Cristian Lupuț ( fost și el jucător la Olimpia Satu Mare) chiar ar putea deveni realitate în ciuda declarațiilor de stabilitate venite din partea conducerii.