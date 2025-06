Un nou concurs reușit pentru șahiștii de la LPS Satu Mare

La finalul săptămânii trecute, mai precis sâmbata, 7 iunie, la Centrul Bosch Engineering din Cluj a avut loc un atractiv concurs de șah rapid desfășurat pe perioada a 8 runde.

La start au fost prezenți 107 competitori , distribuiți in 3 grupe, in cea mai valoroasa, sectiunea Open regasindu-se și șase jucători de la LPS Satu Mare.

David Ilonczai, revenit in Satu Mare după perioada de studii de la Berlin a avut un nou concurs foarte bun, incheind pe locul 2 cu 6 victorii, o remiza si o singura infrangere si un premiu de 1200 lei.

Dintre “mânji” așa cum îi numește cu drag pe cei mai tineri elevi ai săi, antrenorul Cătălin Ardelean. au participat trei sportivi avand dubla legitimare cu Academia de Sah Maramures ( Marian Mureșan, Alex Pașca, Andrei Năsui ) , unul cu Strategic Baia Mare ( Ionuț Iuga ), dar si șahistul și matematicianul Patrick Dunca.

După medalia de bronz cucerită luna trecută la Campionatul Național al LPS-urilor si CSS-urilor, Ionuț demonstrează incă o data că rămâne un șahist redutabil. El s-a clasat pe locul 5 in clasamentul general, dar si primul la categoria Elo sub 2000 .

Marian Mureșan a fost recompensat cu primul loc in clasamentul băieților sub 14 ani.

Alex Pasca e copilul care impresioneaza prin maturitate si care intelege si e dispus sa munceasca pentru a ajunge un sahist de top. Implicarea sa in timpul pregatirii si la concursuri ne ofera multe motive de optimism.

Patrick Dunca a debutat cu o infrangere surprinzatoare, dar din nou dovedeste robustete emotionala si a revenit in lupta pentru locurile fruntase. In ultima runda a fost invins de Ionut Iuga, coechipierul sau . Patrick se impune prin constanta, incepand din aprilie 2024 castiga la Elo la absolut toate concursurile de sah clasic.

Andrei Năsui a avut un nou concurs solid, cu o singura infrangere, cateva remize privându-l de o clasare si mai bună.

De remarcat că toti cei șase șahiști de la LPS Satu Mare au izbutit să se claseze intre primii 21 sportivi in clasamentul general.

Merită felicitați și organizatorii, Alin Marcu si Alin Toma pentru acest frumos eveniment sportiv.

Sursa foto: paginile Pegas Cluj respectiv Federația Română de Șah