Debrecen VSC s-a impus la Cupa Partium de la Satu Mare

La stadionul Someșul din Satu Mare s-a încheiat cea de-a patra ediție a turneului internațional de fotbal „ Cupa Partium ” competiție devenită deja o tradiție pentru categoria de vârstă U13.

După meciurile din grupe disputate sâmbătă, duminică s-au jucat partidele de clasament. Cele mai bune șase echipe au evoluat în play off în timp ce restul formațiilor s-au întâlnit în play out. Marea finală le-a adus față în față pe Debreceni VSK și pe câștigătoarea ediției 2023, FK Csíkszereda. Echipa din Debrecen și-a continuat parcursul perfect de la Satu Mare și s-a impus cu 3–0, cucerind pentru prima dată trofeul.

Academia Partium Satu Mare, echipa gazdă și organizatoare, a evoluat duminică în play off, unde a cedat cu 1–6 în fața lui Ferencváros și cu 0–2 contra Csíkszereda. În meciul pentru locurile de clasament, sătmărenii au învins însă Újpest LA cu 1–0 și au încheiat competiția pe un meritoriu loc 5.

Rezultatele meciurilor pentru clasament:

Locul 11: Szászrégeni Sportiskola –Târgu Mureș SE 3–1

Locul 9: DAC 1904 – NK Osijek 0–1

Locul 7: Sepsi OSK – Király SE 1–0

Locul 5: UTE LA – Partium LA 0–1

Locul 3: Puskás Akadémia – Ferencvárosi TC 1–0

Finala: Debreceni VSK – FK Csíkszereda 3–0