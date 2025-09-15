ANUNŢ DE MEDIU CIORBA PETRICĂ EMANUEL și CIORBA ADINA FLORICA

CIORBA PETRICĂ EMANUEL și CIORBA ADINA FLORICA, cu sediul în județul Satu Mare, comuna Certeze, în calitate de titulari ai proiectului: ”Căsuțe P, respectiv P+M și foișoare P” propus în orașul Negrești-Oaș, str. Talna nr. 101, CF 113400, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.