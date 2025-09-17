Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Mun.Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ‚,Lucrări de întărire în amonte pentru racordarea la rețeaua electrică a locului de consum – casă amplasată în loc. Foieni, str. Foieni nr. 561/A, jud. Satu Mare ’’ , amplasată în loc. Foieni, str. Foieni nr. 561/A, jud. Satu Mare

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul titularului si la sediul ANMAP din Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP si pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro