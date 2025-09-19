ANUNȚ MEDIU IONICI FLORIN-DUMITRU

IONICI FLORIN-DUMITRU

în calitate de proprietar anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru :

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN SI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE CĂSUȚE DE VACANȚĂ CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME”

Propus a fi realizat în JUD.SATU MARE, COM. CĂMĂRZANA, SAT. CĂMĂRZANA.

Prima versiune a planului poate fi consultată la domiciliul titularului din COM. CĂMĂRZANA, SAT. CĂMĂRZANA, NR. 681, JUD. SATU MARE, în zilele de luni – vineri, între orele 17-19 şi la sediul Agenţiei Nationale pentru Mediu si Arii protejate din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 19.09.2025

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 09.10.2025, la sediul Agenţiei Nationale pentru Mediu si Arii protejate din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro