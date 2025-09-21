Liga a 2-a: CSC Șelimbăr- CSM Olimpia Satu Mare 1-1 ( 0-0)

Bogdan Lobonț: “E un punct câștigat!”

– Urmează o nouă deplasare pentru echipa noastră, la Buzău cu Metalul

CSM Olimpia Satu Mare a spart gheața în Liga a 2-a și a obținut un prim punct în actualul sezon. Echipa noastră a terminat la egalitate jocul de sâmbătă de la Cisnădie, scor 1-1 cu CSC Șelimbăr după un meci în care ambele formații au părut mai degrabă că evoluează cu teama de a nu pierde…

După o primă repriză în care nu am consemnat un raport de 0-0 la șuturi pe spațiul porții, CSM Olimpia Satu Mare a marcat pentru 1-0,imediat după reluare, în minutul 56, când a ajuns la finalizare Matei Marin, după o lovitură de colț.

Gazdele pregătite de Eugen Beza au forțat și au marcat destul de repede pentru 1-1, după numai patru minute, în minutul 61 mai precis, prin recent transferatul Kamil Wiktorski. Experimentatul fundaș a punctat cu o lovitură de cap, în urma tot a unui corner, iar astfel CSC Șelimbăr a bifat primul meci fără eșec, la fel ca formația din Satu Mare de altfel.

Pentru că fotbalul nu e șah și nu se acordă și jumătăți de punct pentru a scrie că ”cele două echipe și-au împărțit punctele” , consemnăm doar că un punct a rămas la Șelimbăr, un altul a ajuns la Satu Mare iar al treilea s-a pierdut pe drum , la federație…Iar cele două echipe rămân vecine de clasament și sunt în continuare în căutarea primei victorii.

”E un punct câștigat, ținând cont de cum s-a terminat meciul. Dacă aveam mai multă agresivitate, poate reușeam chiar mai mult. Situația, însă, nu e cea pe care o dorim, dar muncim în această direcție. E normal ca mulți jucători care sunt cu noi să nu aibă ritmul sau intensitatea Ligii 2.

De câteva săptămâni lucrăm la acest aspect, iar în curând vom aduna puncte și vom face meciuri mai bune. Toate echipele au pretenții, dar la meciul de azi eram noi și Șelimbăr fără punct. Și noi avem pretenții, chiar dacă suntem pe ultimul loc.

A fost o partidă cu multe gesturi tehnice greșite, dar cumva e normal, e presiune”, a declarat imediat după meciul de la Cisnădie, Bogdan Lobonț la Sport Total FM.

CSM Olimpia Satu Mare are 1 punct după primele șapte runde din Liga 2, fiind pe ultimul loc, 22, dar deasupra, CSC Șelimbăr, are tot 1 punct acumulat. Penultima clasată în divizie este CSC Dumbrăvița, care a strâns până acum 3 puncte. Echipa antrenată de Florin Fabian a pierdut sâmbătă la Hunedoara , 1-3 în fața liderului și va veni la Satu Mare peste două etape.

Urmează o nouă deplasare, la Buzău

Următoarea etapă aduce o deplasare pentru CSM Olimpia Satu Mare, la Metalul Buzău, formație care se află pe locul 12 în acest moment, cu 10 puncte. În runda a 7-a, buzoienii au pierdut în prelungiri pe terenul celor de la Poli Iași, scor 1-2.

”Toate meciurile sunt dificile, în următoarea etapă vom merge la Buzău, apoi vom întâlni Dumbrăvița acasă. Trebuie să adunăm puncte! Avem deplasări lungi, suntem la Satu Mare, avem deplasările cele mai lungi.

Trebuie să muncim, să ne menținem în Liga 2, asta ne dorim. Autoritățile locale sunt alături de noi, ne sprijină, trebuie să îndeplinim obiectivul. Ne concentrăm pe meciul de sâmbătă de acum, de la Buzău, trebuie să gestionăm meciul așa cum trebuie”, a mai precizat Lobonț.

CSC ŞELIMBĂR – CSM OLIMPIA SATU MARE 1-1

Stadion: Măgura (Cisnădie – Sibiu).

Arbitru: Ionela Alina Peşu (Mangalia – Constanţa). Asistenți: Daniel Călin (Bucureşti) și Marilena Cătălina Nan (Alexandria – Teleorman). Rezervă: Raul George Cupu (Făgăraş – Braşov). Observator arbitri: Silviu Crângaşu (Ploieşti – Prahova). Delegat joc: Mihai Prunariu (Târgu Jiu – Gorj).

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Natea (cpt.), Wiktorski, S. Șerban – Ayine, Al. Luca – Lenghel, P. Petrescu, Bucuroiu – Sg. Jurj

Rezerve: Al. Stoian – Rob. Boboc, Birbic, Tud. Ivan, Cotogoi, Giafer, D. Benzar, Ntim, Andr. Șerban

Antrenor: Eugen Beza

CSM Olimpia: Deaky – Ghazoini, Mat. Marin, Al. Sabău, Oanea (cpt.) – Mustacă (Danu 69′), Popșa (Stăiculescu 84′), Donca (Cos. Zamfir 69′), Ad. Pop (B. Pinter 46′) – Magyari, Torvund

Rezerve neutilizate: Văduva – Văsălie, Zsiga, Todoran, Copaci

Director tehnic: Bogdan Lobonț, antrenor: Zoltan Ritli.

Rezultatele etapei a 7-a:

FC Bihor Oradea – FC Bacău 2-0

Tescan 4, Tincău 42

CS Tunari – CS Afumaţi 0-2

/ Iamandache 16, Pitulac 90+4

Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-2

Dobrescu 54 / Lupu 21, Hernando 76

CS Dinamo Bucureşti – FC Voluntari 0-0

ACSM Reşiţa – CS Gloria Bistrița 2-1

Grădinaru 44, Modan 86 / Lahaire 1

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC Câmpulung Muscel 2-0

Heras 52, Păun 74

Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăviţa 3-1

Cărăruș 39, Filip Ilie 45, Riberiro 65 / Gondiu 50

CSC Şelimbăr – CSM Olimpia Satu Mare 1-1

Wiktorski 61 / M. Marin 55

Politehnica Iaşi – Metalul Buzău 2-1

Hrib 18, Ștefanovici 90+3 / Robu 59

ASA Târgu Mureş – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-0

Marți, 23 septembrie 2025, ora 19:00

Chindia Târgovişte – Steaua Bucureşti – tv