CSM Olimpia Satu Mare, cu trei echipe la startul Campionatului Național

CSM Olimpia Satu Mare marchează o premieră în istoria clubului: pentru prima dată participă cu echipe înscrise la toate cele trei categorii de vârstă – junioare I (U18), junioare II (U16) și junioare III (U14) – în Campionatul Național de Handbal Feminin.

Prima echipă care intră în competiție este cea de junioare III, formată în mare parte din jucătoare din localitățile Orașul Nou, Turulung și Porumbești. Formația pregătită de Kibédi Albert, Nagy Flórián și Lucaci Dénes va debuta pe 20 septembrie, la ora 12:00, în deplasare, pe terenul celor de la CS Alexandru Csepreghi Baia Mare (echipa A).

CSM Olimpia a fost repartizată în seria N, alături de alte nouă formații: CS Alexandru Csepreghi (A și B), SHCS Fărcașa, ACS KKS Cămin (2 echipe), ACS Inovativ Negrești-Oaș, LPS Satu Mare, ACS Atletik Satu Mare și CS Marta Baia Mare.

O săptămână mai târziu, va fi rândul junioarelor II să își înceapă aventura. Echipa antrenată de Ciprian Mărieș face parte din seria H, unde vor concura zece echipe.

Debutul va avea loc în deplasare, contra formației CSS Viitorul Cluj-Napoca, urmând ca în etapa a doua să evolueze pentru prima dată acasă, împotriva CS Gloria Bistrița. Din serie mai fac parte AHC Valeria Motogna Zalău, LPS Bistrița, ACS KKS Cămin, CS Marta Baia Mare, ACS HC Bizău Ocna Șugatag, ACS Alpha Oradea și CSS 2 Baia Mare.

În premieră, CSM Olimpia va alinia și o echipă la categoria junioare I (U18), nivel considerat vârful competițiilor juvenile. Tinerele handbaliste, care au parcurs toate etapele de pregătire în anii trecuți, vor debuta pe 4–5 octombrie, pe teren propriu, contra formației CSS Viitorul Cluj-Napoca.

Echipa sătmăreană a fost repartizată în seria E, unde vor mai întâlni adversari de calibru precum CSS Zalău, AHC Valeria Motogna Zalău, CS Marta Baia Mare, CS Gloria Bistrița și ACS KKS Cămin.

HANDBAL FEMININ, JUNIORI III, SERIA N, ETAPA 1

20 septembrie, 12:00, Copalnic Mănăștur

CS Alexandru Csepreghi A – CSM Olimpia Satu Mare

HANDBAL FEMININ, JUNIORI II, SERIA H, ETAPA 1

27/28 septembrie: CSS Viitorul Cluj – CSM Olimpia Satu Mare

HANDBAL FEMININ, JUNIORI I, SERIA E, ETAPA 1

4/5 octombrie: CSM Olimpia Satu Mare – CSS Viitorul Cluj