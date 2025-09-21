Handbal junioare / Start perfect pentru handbalistele de la CSM Olimpia Satu Mare

Echipa feminină de handbal CSM Olimpia Satu Mare a început în forță noul sezon al Campionatului Național Juniori III, Seria N. Sătmărencele au câștigat categoric, cu 27–15, partida disputată în deplasare la Copalnic Mănăștur, în fața echipei A a CS Academia Sportivă „Alexandru Csepreghi”.

Fetele pregătite de antrenorii Kibédi Albert, Nagy Flórián și Lucaci Dénes au dominat jocul încă din primele minute. După un scurt moment de echilibru (3–3), sătmărencele au preluat inițiativa și s-au distanțat rapid. La pauză conduceau deja cu 18–8, iar în repriza secundă diferența a crescut chiar și la 14 goluri.

Scorul final, 27–15, reflectă superioritatea echipei CSM Olimpia, alcătuită din jucătoare din Orașu Nou, Turulung și Porumbești.

Cea mai bună marcatoare a fost Bartha Szabina, autoare a 8 goluri. De asemenea, Geng Boglárka și Büte Hilda au contribuit decisiv, înscriind câte 6 goluri fiecare.

În etapa a doua, sătmărencele vor juca pe teren propriu, împotriva echipei B a aceleiași academii din Baia Mare.

Rezultat final, etapa 1:

CS Academia Sportivă „Alexandru Csepreghi” A – CSM Olimpia Satu Mare 15–27 (8–18)

Marcatoare CSM Olimpia: Büte Hilda (6), Veres Nóra (2), Frantia Zsanet (1), Bartha Szabina Beatrix (8), Geng Boglárka (6), Geng Barbara (1), Cseh Melisa (1), Selmenti Nikoletta (2).