POLITICĂ: Toate cele patru moțiuni împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse

Plenul comun al Parlamentului a fost convocat duminică pentru a discuta cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Inițiativele opoziției vin în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care alcătuiesc al doilea pachet de reforme fiscale, măsuri menite să reducă deficitul bugetar. În sală au fost prezenți 227 de parlamentari, iar alți 20 au fost online. Minimul necesar de aleși pentru a asigura cvorumul este 233, însă pentru moțiunea de cenzură este nevoie de prezență fizică întrucât votul se face cu bile.

Moțiunile au fost citite joi în plen și reluate duminică, în cadrul ședințelor succesive dedicate fiecărei inițiative. Ele au fost semnate de parlamentarii AUR, S.O.S. România și POT și au primit titluri sugestive:

· „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”

· „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”

· „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi răuvoitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”

· „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”

Moțiunea pe tema Sănătăţii, intitulată „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, prima din cele patru moţiuni propuse de partidele AUR, SOS şi POT, a picat cu 108 voturi pentru și unul împotrivă. Pentru ca moțiunea să fi trecut era nevoie de 233 de voturi pentru.

Cea de-a doua moțiune de cenzură intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”a fost respinsă după ce a primit doar 121 de voturi „pentru” și 1 „împotrivă”.

Şi cea de-a treia moțiune de cenzură depusă împotriva Cabinetului condus de premierul Ilie Bolojan intitulată – „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” a picat la vot, cu 120 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”. Pentru ca moțiunea să fie adoptată era nevoie de 233 de voturi „pentru”.

În cele din urmă a picat și cea de a patra moțiune, intitulată „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”, a picat și ea, la rândul ei.

Cum toate moțiunile au fost respinse, proiectele asumate de guvern vor fi considerate adoptate automat, însă partidele din opoziție au anunțat că le vor contesta la Curtea Constituțională.