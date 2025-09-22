Rezultate deosebite pentru Loga Dance School la Cupa Sătmarului

Dans sportiv

– Locul 1 la clasa E pentru perechea Varga Nimrod & Varga Ana și tot pe prima poziție

a terminat Gloria Mare la SOLO FETE ARGINT 12-15 ani

Sâmbătă, 20 Septembrie 2025, sportivii de la Loga Dance School au participat la Cupa Sătmarului, un concurs național organizat la Satu Mare.

Peste 190 de perechi de dansatori și 100 de concurente la SOLO s-au întrecut în cadrul competiției.

Sportivii de la Loga Dance School au concurat la categoriile Solo Fete, Duo Fete Sincron, Debutanți, Precompetițional, Hobby, E, Open Basic și Open, obținând un total impresionant de 44 de medalii.

Mai mult de jumătate dintre aceste medalii s-au clasat pe podium, cu 23 de medalii câștigate pe locurile 1, 2 și 3.

De asemenea, alte 21 de medalii au fost obținute pe locurile 4, 5, 6 și 7.

Perechile participante au ocupat următoarele locuri:

Fania Cezar & Fusle Ariana – Open Basic Latino 6-11 ani – Locul 2

Maktary Yassin & Domokos Blanka – Open Standard 16-35 de ani – Locul 3

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Basic Standard 12-15 ani – Locul 3

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Standard 12-15 ani – Locul 3

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Basic Latino 12-15 ani – Locul 5

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Latino 12-15 ani – Locul 7

Varga Nimrod & Varga Ana – E 6-11 ani – Locul 1

Loke Philip & Kajtar Viktoria – Clasa D 14-15 ani – Locul 2

Danci Raul & Marian Sara – E Latino 16-35 de ani – Locul 2

Bosnea Andras & Craciun Hanna – Clasa D 14-15 ani – Locul 3

Loga Levente & Gulya Rebeka – E 16-35 ani Standard – Locul 3

Toma Mihail & Hotye Narcisa – E 12-13 ani – Locul 4

Loga Levente & Gulya Rebeka – E 16-35 ani Latino – Locul 5

Pop Martin & Bancos Patricia – Debutanti Vals Lent 10-11 ani – Locul 2

Pop Martin & Bancos Patricia – Debutanti Cha Cha 10-11 ani – Locul 2

Dali David & Orha Iulia – Precompetitional 2 dansuri 8-9 ani – Locul 2

Dali Gergo & Botos Hanna – Precompetitional 3 dansuri 10-11 ani – Locul 3

Dali David & Orha Iulia – Precompetitional 3 dansuri 8-9 ani – Locul 3

Datcu Alexandru & Biro Andrea – Hobby 14-15 ani – Locul 4

Dolhai Krisztian & Jakab Blanka – Precompetitional 3 dansuri 10-11 ani – Locul 5

Andreescu Stefan & Biro Evelyn – Hobby 14-15 ani – Locul 7

Toma Gavril & Datcu Flavia – Debutanti Vals Lent 8-9 ani – Locul 3

Silaghi Matei & Silaghi Ana – Debutanti Vals lent – 10-11 ani – Locul 3

Chilintan David & Buze Oana – Debutanti Vals Lent 10-11 ani – Locul 4

Toma Gavril & Datcu Flavia – Debutanti Cha Cha 8-9 ani – Locul 5

Suta Narcis & Pinte Raisa – Debutanti Cha Cha 10-11 ani – Locul 5

Suta Narcis & Pinte Raisa – Debutanti Vals Lent 10-11 ani – Locul 7

Strenc Sara & Andreica Maya – Duo Fete 12-15 ani – Locul 2

Corodan Sofia & Kocsan Odett – Duo Fete 6-9 ani – Locul 3

Cot Ana & Smucz Izabella – Duo Fete 10-11 ani – Locul 4

Silaghi Ana & Banica Catalea – Duo Fete 6-9 ani – Locul 4

Istrate Miruna & Szeles Dorina – Duo Fete 6-9 ani – Locul 5

Lupsica Vicotria & Tataran Sara – Duo Fete 10-11 ani – Locul 5

Mare Gloria – Solo Fete Argint 12-15 ani – Locul 1

Smucz Izabella – Solo Fete Argint 10-11 ani – Locul 2

Kocsan Odett – Solo Fete Bronz 8-9 ani – Locul 2

Iepure Mara – Solo Fete Argint 10-11 ani – Locul 3

Tataran Sara – Solo Fete Debutante 10-11 ani – Locul 3

Istrate Miruna – Solo Fete Debutante 8-9 ani – Locul 4

Andreica Maya – Solo Fete Bronz 12-15 ani – Locul 5

Szeles Dorina – Solo Fete Debutante 8-9 ani – Locul 5

Biro Zita – Solo Fete Argint 12-15 ani – Locul 5

Lupsica Victoria – Solo Fete Debutante 10-11 ani – Locul 6

Corodan Sofia – Solo Fete Bronz 8-9 ani – Locul 7

Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru aceste rezultate excepționale!