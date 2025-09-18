SC Olimpia MCMXXI, misiune dificilă la Zalău. Unirea Tășnad joacă doar la victorie cu Viitorul Cluj

Liga a 3-a, etapa a 4-a

Sezonul regulat continuă cu etapa a IV-a din Liga a III-a, seria 8, iar atenția iubitorilor de fotbal din județ se concentrează asupra duelurilor de la Zalău și Tășnad. Pe Stadionul Municipal din Zalău, SCM Zalău va primi vizita celor de la Olimpia MCMXXI Satu Mare, vineri, 19 septembrie, de la ora 17:00, în timp ce Unirea Tășnad va evolua , acasă, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 17:00, împotriva echipei Viitorul Cluj.

Duelul SCM Zalău – Olimpia MCMXXI Satu Mare deschide etapa

Gruparea sălăjeană vine după un start foarte bun de sezon, fiind neînvinsă după primele trei etape și ocupând locul secund în clasament, cu 7 puncte și un golaveraj de 7-1. În sezonul trecut, SCM Zalău s-a impus clar în ambele meciuri directe cu sătmărenii: 2-0 în deplasare și 2-0 pe teren propriu.

Antrenorul Ștefan Odoroabă speră la o nouă victorie și la un joc spectaculos:

„Obiectivul este calificarea în play-off, iar ca obiectiv personal îmi doresc să câștig fiecare meci. Lotul este aproape complet, dar așteptăm revenirea lui Sergiu Pop, Alex Cherecheș și Ionuț Sălăjan, precum și cartea verde a lui Niakate.”

Olimpia MCMXXI Satu Mare are un start dificil, ocupând penultimul loc cu 0 puncte și un golaveraj de 2-12, și va încerca să întrerupă seria nefastă a începutului de sezon.

Unirea Tășnad –echipa momentului în seria a 8-a. Cristi Irimuș, noul vicepreședinte

Revelația de până acum a seriei, Unirea Tășnad, conduce clasamentul cu 9 puncte și un impresionant golaveraj 14-2, și pornește clar ca favorită în duelul de sâmbătă. Echipa caută să își continue seria de victorii și să mențină avantajul în fruntea clasamentului.Și să confirme munca bună depusă de staff-ul tehnic format din directorul tehnic, Ioan Stelescu, antrenorul principal, Mihai Sabău și antrenorul cu portarii Ioan Papp-Deac și jucători.Împreună cu conducerea administrativă…Din care din această săptămână face parte și inimosul Cristi Irimuș în calitate de vicepreședinte.



”Anunțăm cu bucurie că, începând de azi, Cristi Irimuș se alătură conducerii clubului nostru iubit, în calitate de vicepreședinte ! Cristi este unul dintre noi! Fost jucător al Unirii încă din 1998, nu și-a uitat niciodată rădăcinile și pasiunea pentru aceste culori. Chiar dacă este plecat în Anglia, a rămas aproape de club și a fost alături de noi în cele mai grele momente. Cu el în echipă, câștigăm nu doar experiență și încredere, ci și o forță în plus pentru a lupta, pentru a învinge și pentru a duce mai departe spiritul Unirii!

Totodată, pe această cale ii mulțumim fostului vicepreședinte, domnul Racosi Raul Marian pentru aportul său adus clubului.” E mesajul transmis de conducerea clubului pe pagina oficială de facebook.

Programul etapei a 4-a:

Vineri, 19 septembrie, ora 17.00:

Sănătatea Cluj Napoca – CSM Sighet;

Crișul Sântandrei – CS Minaur Baia Mare

SCM Zalău – SC Olimpia MCMXXI Satu Mare

Sticla Turda – Lotus Baile Felix.

Sâmbătă, 20 septembrie, ora 17.00

Bihorul Beiuș – Unirea Dej

Unirea Tășnad – Viitorul Cluj.