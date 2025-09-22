AJF Satu Mare

Talna și Recolta rămân la comandă în Elite

– Final încins de meci la Decebal și o remiză spectaculoasă între Unirea II Tășnad și Odoreu

După a treia etapă din Liga 4 Elite Dendiarom, clasamentul este condus în continuare, cu punctaj maxim, de Talna din Orașu Nou și Recolta Dorolț. Ambele echipe și-au meciurile jucate în week end în fața unor foste campioane județene.

Recolta, victorie spectaculoasă în fața Oașului

Sâmbătă, Recolta a câștigat după un meci spectaculos, cu șapte goluri marcate, în fața vicecampioanei din sezoanele trecute, Oașul Negrești-Oaș (5–2). Formația din capitala Țării Oașului a pierdut câțiva jucători importanți față de sezonul trecut și acum e departe de podium. Cel puțin deocamdată. În schimb echipa din Dorolț aflată sub comanda antrenorului Sorin Marian a reușit un start perfect de campionat.

Talna, succes pe teren propriu

Duminică, Talna a avut parte de un duel dificil pe teren propriu împotriva Victoriei Carei. După o primă repriză fără goluri, gazdele au reușit să deblocheze tabela imediat după pauză și s-au impus cu 2–0. Venit în vară de la Oașul, mijlocașul Alex Mărieș a făcut diferența acesta reușid să înscrie golul ce a debolcat tabela. Iar apoi a contribuit și la faza celei de a doua reușite a gazdelor, semnată de Urs.

Remiză spectaculoasă și final încins la Decebal

Someșul Odoreu este cu siguranță revelația acestui start de sezon din ELITE. Echipa nou promovată a fost la câteva minute distanță de o nouă victorie, odorenii fiind egalați la Decebal în prelungiri dintr-o lovitură de la 11m.

Finalul a fost unul încins cu trei goluri în ultimele zece minute și cu un penalty acordat gazdelor , urmat de proteste vehemente din tabăra Someșului. Cu jucători eliminați de la oaspeți, Denis Cubaș, al doilea galben după faultul de la faza penalty-ului și Teofan Galiș în minutul 3 al prelungirilor pentru o altercație verbală cu arbitru.

De remarcat evoluția bună a decarului Wallace Darius de la Odoreu, de departe cel mai bun jucător de pe teren precum și apariția între buturile celor de la Unirea II Tășnad a lui Cristian Blaga, portar care caută să revină la forma care l-a dus în urmă cu două sezoane în lotul câștigătoarei de atunci a Cupei României, Corvinul Hunedoara.

Prima victorie pentru juniorii de la CSM Olimpia II

Tot în această etapă, echipa satelit a celor de la CSM Olimpia Satu Mare (formată în mare parte din jucători sub 19 ani) a bifat prima victorie a sezonului, 4–2 contra celor de la Turul Micula. Este al doilea meci pe teren propriu în care juniorii CSM-ului sătmărean înscriu de patru ori. Dacă în prima etapă , cu Oașul, s-a terminat 4-4 cu oșenii revenind de la 1-4 în ultimele 20 de minute, duminică juniorii sătmăreni, îndrumați de pe margine de cuplul Reszler-Schvarzkopf au reușit să-și conserve avantajul luat încă din minutul 20.

Palinkas a reușit o triplă , la primul și la al treilea gol cu largul concurs al portarului Siwiek de la Micula. Apoi Nandi Pop a redus din diferență cu o reușită superbă, pătrundere de la mijlocul terenului cu o execuție la colțul lung după ce a depășit întreaga defensivă a gazdelor.

În partea a doua Bonea de la Micula a ratat din toate pozițiile , portarul gazdelor, Crișan fiind MVP-ul părții secunde cu intervențiile sale…Și, în loc de 3-2 sau chiar 3-3, gazdele au reușit să liniștească atmosfera cu reușita de 4-1 a lui Carpa. Cu trei minute înaintea finalului, tot juniorii Olimpiei au mai punctat, dar în proprie poartă pentru un 4-2 final…spectaculos.

Liga 4 Elite Dendiarom – Etapa a 3-a

Recolta Dorolț – Oașul Negrești-Oaș 5–2 (3–2)

Marcatori: Lakatos Tibor (15’), Raul Raț (31’), Varga Zoltán (40’), Varga Adrian (47’), Pinte Norbert (80’) / Denis Lazăr (11’), Rafael Espinoza (35’)

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Turul Micula 4–2 (3–1)

Marcatori: Pălinkás Gabriel (4’, 19’, 21’), Gheorghe Carpa (72’) / Pop Nándor (44’), Vlad Gherman (87’, autogol)

Talna Orașu Nou – Victoria Carei 2–0 (0–0)

Marcatori: Alexandru Mărieș (46’), Milan Urs (69’)

Unirea II Tășnad/Decebal – Someșul Odoreu 2–2 (0–1)

Marcatori: Claudiu Soproni (84’), Emanuel Topan (90+4’, pen.) / Darius Wallace (10’), Iohannes Noah (89’)

CLASAMENT

1.Talna Orașu Nou 3 3 0 0 10–3 9

2.Recolta Dorolț 3 3 0 0 9–4 9

3.Someșul Odoreu 3 1 1 1 5–4 4

4.CSM Olimpia Satu Mare II (U19) 3 1 1 1 9–9 4

5. Victoria Carei 3 1 1 1 4–4 4

6.Oașul Negrești-Oaș 3 0 1 2 8–12 1

7.Turul Micula 3 0 1 2 3–7 1

8.Unirea II Tășnad/Decebal 3 0 1 2 4–9 1