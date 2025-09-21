Liga a 3-a: Unirea Tășnad- Viitorul Cluj Napoca 3-1 ( 1-1)

Victoriile aduc victorii, la Tășnad!

– Echipa lui Stelescu și Sabău rămâne pe primul loc în C8 cu maxim de puncte după patru runde

Visul frumos continuă la Tășnad. Unirea o echipă nou promovată și care la finalul lunii iulie schimba jumătate din lotul de jucători are un început perfect de sezon în seria a 8-a a ligii a 3-a.

Trupa pregătită de Ioan Stelescu și Mihai Sabău a obținut sâmbătă după amiază al 4-lea succes la rând, 3-1 cu Viitorul Cluj și rămâne pe prima poziție cu maxim de puncte.

A fost un nou meci de povestit…nepoților. Cu ”împrumutatul ” Sanogo în prim plan. Clujenii au deschis scorul în minutul 45 apoi gazdele au egalat chiar în prelungirile primei reprize prin atacantul adus de la CSM Olimpia. După pauză tot Sanogo a adus liniștea în tabăra gazdelor cu reușita de 2-1 iar Vultur a închis tabela la 3-1 cu un sfert de oră înaintea finalului…

”Astăzi, băieții noștri au demonstrat ce înseamnă spiritul tășnădean – luptă, curaj și unitate până la capăt!

Deși am fost conduși cu 0-1 de către oaspeții din Cluj, nu ne-am pierdut speranța! În minutul 45, Mamourou Sanogo a adus egalarea și a reaprins flacăra în sufletele noastre!

Repriza a doua a fost una de poveste! Motivați de antrenorii Ioan Stelescu și Mihai Sabău-Svegler, băieții au revenit mai puternici ca niciodată. Sanogo a marcat din nou în minutul 47, pentru 2-1, iar apoi Darius Vultur, min. 76, cu un șut imparabil, a pecetluit victoria cu 3-1!

Această victorie nu este doar a echipei, ci și a voastră, suporterii noștri dragi, care sunteți mereu alături de noi, înfruntând emoțiile fiecărui meci cot la cot cu jucătorii!

Astăzi am arătat că atunci când luptăm împreună, nimic nu ne poate opri!” e mesajul postat de conducerea celor de la Unirea pe pagina oficială de facebook.

Urmează etapa intermediară cu un meci dificil, la Dej, miercuri ăn fața unei alte Uniri. Dejenii antrenați de Adrian Falub vin după un succes , 2-0 la Beiuș și trag speranțe că vor termina în zona play off-ului sezonul…

SERIA 8, etapa 4

Sănătatea Cluj – CSM Sighetu Marmaţiei 0-0

Crişul Sântandrei – Minaur Baia Mare 1-2

Robert Popescu (80) / Viorel Chinde (42), Sergiu Ciocan (90+6 – penalty)

SCM Zalău – Olimpia MCMXXI Satu Mare 2-1

Ștefan Cană (16), Nicușor Brîncoveanu (34) / Morakinnyo Oludolapo (70)

Sticla Arieşul Turda – Lotus Băile Felix 0-1

Denis Sala (57)

Bihorul Beiuş – Unirea Dej 0-2

Vasile Mihai (52), Andrei Istrate (87)

Unirea Tăşnad – Viitorul Cluj 3-1

Mamourou Sanogo (45+4, 47), Darius Vultur (77) / … (45)