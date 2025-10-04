Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire Spațiu Comercial P+1 – Parțial” în municipiul Satu Mare

PUTI ANDREEA GHERGHINA, cu domiciliul in loc.Päulesti, jud. Satu Mare, pentru proiectul: “Construire Spatiu comercial P+1 – Partial ” propus a fi amplasat in loc. mun.Satu Mare, str. Jubileului, fn., nr. CF. 169017, jud. Satu Mare, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agentia Nationalã pentru Mediu si Arii Protejate in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si modivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agentiei Nationale pentru Mediu si Arii Protejate, str. Mircea cel Bätrân nr. 8/B., B, în zilele de luni-joi intre orele 8-16,30, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://djmsm.anpm.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observatiile la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicãrii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Mediu si Arii Protejate.