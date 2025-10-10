DSVSA a făcut 91 acțiuni de control privire la respectarea condițiilor de igienă și a legislației sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 91 acțiuni de control. Verificările au vizat : unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering, depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică, cantine, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume fructe.

Controalele efectuate în unități, sunt realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală și non animală cu respectarea strictă, a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, respectarea cerințelor specifice programului HACCP, cu respectarea și realizarea Programului de Autocontrol în unitățile de producție și procesare produse alimentare de origine animală și non animală.

Scopul ancestor acțiuni este de a preveni și evita apariția toxiinfecțiilor alimentare, a fraudelor alimentare, a substituirii de produse, care ar putea pune în pericol sănătatea consumatorilor, dar și de a întări încrederea publicului în siguranța alimentelor comercializate pe teritoriul judeţului.

Programul ‘ Laptele, Cornul si Marul ‘ a fost demarat si in acest an, beneficiind de finanțare europeana, cât și de la bugetul de stat, pentru a asigura alimente pentru peste 1.850.000 din elevii din țară şi județ. Astfel inspectorii de specialitate, din sectorul siguranța alimentelor, vor verifica pe lângă transportul, depozitarea, desfacerea acestor produse și,

Calitatea produselor cuprinse în program, care a fost strict reglementată :

Fructele și legumele, trebuie să fie încadrate la categoria Extra sau I. și să fie însoțite întotdeauna de certificat de conformitate. Se permite și distribuirea de fructe/legume, ca prune, morcovi, țelină cu respectarea standardelor U.E.

Laptele – trebuie livrat pasteurizat sau UHT, fără a prezenta adausuri, de zahăr, îndulcitori, cacauă.

laurtul precum și alte produse lactate fermentate clasice fără alte adausuri, iar Brânza/Cașul doar în unitățile preșcolare și școlare care dețin spații de frig (frigidere) funcţionale.

Produsele de panificație să fie produse din făină integrală sau dietetică cu un nivel redus de zahăr, grăsimi sau sare.

D.S.V.S.A. Satu Mare, continuă seria de controale oficiale tematice, cu privire la respectarea condițiilor de igienă și a legislației sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor, în cantinele unităților preşcolare și școlare, în unități tip catering care asigură mese calde în şcoli, cămine sau grădinițe, dar și în chioșcurile de incintă.

Consumatorilor li se recomandă:

Apariția unor cazuri de Antrax și Rabie pe teritoriul țării noastre, obligă instituția noastră D.S.V.S.A. Satu Mare, să atragă atenţia consumatorului larg, despre pericolul pe care îl reprezintă achiziționarea şi consumul de carne, provenită de la diferite specii de animale abatorizabile, (bovine, suine, ovine/caprine) în urma unor sacrificări clandestine, necontrolate și neverificate de către serviciile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, sau de către medici veterinari oficiali abilitați în acest scop. Consumul unor astfel de cărnuri neverificate, neavizate și nemarcate prin marcă de sănătate, poate duce la îmbolnăviri foarte grave sau chiar la decesul consumatorilor.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 1 sancțiune contravenţională, din care 1 amendă contravențională, în valoare totală de 2.400 lei, pentru 1 producător particular de produse lactate din Piața Agroalimentară, din localitatea Negreşti Oaş – pentru manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor.

După o lungă perioadă, de liniște a fost diagnosticat și apoi confirmat un caz de Trichineloză, la un porc crescut într-o exploatație non profesională, din localitatea Odoreu. Carcasa porcului împreună cu subprodusele în greutate de 84 Kg în valoare de 1840 lei a fost supus sechestrului/ retragerii oficiale, denaturat și incinerat într-o unitate de ecarisare a teritoriului, autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din județul nostru. Datorită faptului că suina nu a fost identificată prin crotaliere și proprietarul nu a înscris – o, în Baza Națională de Date, proprietarul nu a primit nici o despăgubire bănească în acest caz.

A.N.S.V.S.A. ne informează că furnizorul ORLANDOOS IMPORT EXPORT 2001 srl, împreună cu Hipermarketurile / Supermarketurile – KAUFLAND, PRROFI ROM FOOD Şİ CARREFOUR ROMÂNIA – au inițiat și efectuează :

Retragerea și Rechemarea produselor: ORLANDO MAESTRO SEMINȚE DE MAC gramaj 50 G, 100 G și 250 G, LOT. /DLC/ Termen de Valabilitate. : -L1301257/31.01.2026, L1305257/31.05.2026, L2904257/30.04.2026, LL1809257/31.09.2026, L2108257/31.08.2026, L0605257/31.05.2026.

Cauza Retragerii: Depăşirea limitei legale pentru parametrul ALCALOIZI DE OPIU.

Recomandare: Persoanele care dețin produsul descris, să nu-l consume, ci să-l distrugă, sau să-l returneze la unitățile de comercializare, urmând să primească contravaloarea lui. Nu este necesară prezentarea bonului fiscal.

Data, până la care se poate face returnarea produsului: 14.10.2025 – 30.10.2025

Pentru sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.