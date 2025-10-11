„Toamna fermecată” a adus zâmbete și veselie la Casa Meșteșugarilor

Casa Meșteșugarilor a fost astăzi gazda evenimentului „Toamna fermecată”, care a umplut spațiul de bucurie, aplauze și voie bună. Pe tărâmul poveștilor, copiii au participat la activități creative pline de farmec, s-au bucurat de un spectacol de teatru de păpuși și de numeroase surprize pregătite special pentru ei.

Spectacolul de teatru de păpuși „Acorduri de prietenie” a fost pus în scenă de Trupa Brighella a Teatrului de Nord, iar activitățile creative desfășurate în universul magic al poveștilor au fost organizate în parteneriat cu Librăria Cărturești.

Evenimentul a oferit copiilor ocazia de a-și exprima imaginația, de a lega prietenii noi și de a se bucura de momente pline de culoare și inspirație, într-un cadru dedicat celor mici.

