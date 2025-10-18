14 Octombrie – Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice și Electronice

Înainte de începerea vizitei, reprezentantul firmei SC ALPIN SRL Marcel Mărculescu, a felicitat școlile și a adresat cuvinte de mulțumire tuturor celor care s-au implicat în campania de colectare a DEEE, oferind diplome de merit profesorilor coordonatori iar din partea Asociației RECOLAMP și Arcwaste Collection SRL, pentru primele trei școli cu cele mai mari cantități de DEEE colectate, premii constând în produse electronice (tabletă, cască și ceas inteligent) iar elevilor prezenți la eveniment câte un eco penar .