14 Octombrie – Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice și Electronice

Asociaţia de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului cu sprijinul Asociației Ecologice și Umanitare „Copacul vieții”, a desfășurat ample acțiuni de conștientizare a importanței colectării și valorificării Deșeurilor Electrice și Electronice (DEEE), desfășurate în perioada 14.10.2025-17.10.2025.
Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului: Mână în mână pentru un viitor durabil, finanțat prin Administrația Fondului pentru mediu în cadrul Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului.
La eveniment au participat toate cele 9 școli țintă: Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Păulești, Școala Gimnazială Viile Satu Mare, Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Lazuri (Structurile: Nisipeni și Peleș), Școala Gimnazială „Gellért Sándor” Micula, Școala Gimnazială Dorolț (Structura Dara), Școala Gimnazială Vetiș, Școala Gimnazială Odoreu, și două școli în localitatea Livada: Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Livada, Liceul Tehnologic „George Barițiu”Livada.
În ziua celebrării evenimentului ecologic, în incinta celor 9 școli s-au desfășurat ample campanii de colectare a deșeurilor electrice și electronice, iar la finalul acțiunii, deșeurile colectate au fost cântărite și preluate, de la fiecare școală, de către SC ALPIN SRL.
Prin mobilizarea exemplară a elevilor de către cadrele didactice și cu implicarea părinților, s-a colectat o cantitate de 1278 kg DEEE, din care: Școala Gimnazială Vetiș 349 kg, Școala Gimnazială Dorolț 229 kg, Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Lazuri 173 kg, Școala Gimnazială Odoreu 161 kg, Școala Gimnazială „Gellért Sándor” Micula 149 kg, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Păulești 72 kg, Liceul Tehnologic „George Barițiu”Livada66 kg, Școala Gimnazială Viile Satu Mare 48 kg și Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Livada 31 kg.
În urma campaniei de colectare a DEEE, un număr de 50 de elevi și profesorul coordonator de la Școala Gimnazială Vetiș, școala cu cea mai mare cantitate de deșeuri colectate, în data de 17.10.2025 a beneficiat de o vizită gratuită laPunctul de colectare a DEEE de la Viile Satu Mare.
Vizita a fost coordonată de Békéssy Elisabeta, în calitate de coordonator tehnic al proiectului care, după prezentarea semnificației evenimentului ecologic, a importanței implicării unităților de învățământ în astfel de mișcări eco civice precum și a rezultatelor obținute, ca semn de mulțumire pentru contribuția adusă la atingerea țintei de reciclare a DEEE de 65% pe 2025, a înmânat școlii câștigătoare trofeul binemeritat.
Înainte de începerea vizitei, reprezentantul firmei SC ALPIN SRL Marcel Mărculescu, a felicitat școlile și a adresat cuvinte de mulțumire tuturor celor care s-au implicat în campania de colectare a DEEE, oferind diplome de merit profesorilor coordonatori iar din partea Asociației RECOLAMP și Arcwaste Collection SRL, pentru primele trei școli cu cele mai mari cantități de DEEE colectate, premii constând în produse electronice (tabletă, cască și ceas inteligent) iar elevilor prezenți la eveniment câte un eco penar .
A urmat apoi vizitarea punctului de colectare ghidată de dl.Marcel Mărculescu, ocazie cu care participanții au vizualizat toate tipurile de DEEE depozitate în containere pe categorii și au acumulat multe informații despre fiecare categorie respectiv drumul deșeului de la colectarea- dezmembrare până la reciclare. Atenția elevilor a fost captată de prezentarea făcută cu mult profesionalism a acestui gen de activitate, elevii adresând numeroase întrebări specialistului în domeniu.
La finalul vizitei, elevii au primit în dar câte o ciocolată de la gazda evenimentului și au pornit la drum cu un bogat bagaj de cunoștințe privind gestionarea deșeurilor pe care, avem convingerea, că le vor împărtăși cu restul colegilor și împreună le vor fructifica în beneficiul mediului.