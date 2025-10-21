Academia Lebăda – formare profesională pentru constructorii care aleg calitatea

Eveniment dedicat clienților fideli Lebăda, în parteneriat cu ISOMAT

Compania Lebăda continuă tradiția de a fi aproape de profesioniștii din domeniul construcțiilor printr-un nou program de formare dedicat clienților săi fideli – Academia Lebăda, realizată în parteneriat cu ISOMAT, unul dintre cei mai importanți producători europeni de materiale pentru construcții.

🎯 Un program gândit pentru profesioniști

Academia Lebăda este un proiect educativ creat pentru a sprijini dezvoltarea competențelor tehnice ale constructorilor, aplicatorilor și distribuitorilor. Participanții primesc informații actuale, demonstrații practice și consultanță personalizată, astfel încât să poată oferi lucrări de cea mai bună calitate – durabile, estetice și eficiente.

🧱 Gama completă de produse ISOMAT, prezentată în detaliu

În cadrul trainingului, participanții vor parcurge principalele grupe de produse ISOMAT, testate și recunoscute la nivel european:

•Hidroizolații pentru fundații, pereți și terase – protecție completă împotriva infiltrațiilor;

•Vopsele lavabile, tencuieli și gleturi – soluții decorative moderne și durabile;

•Adezivi pentru placări ceramice, termosisteme și chituri de rosturi – produse de înaltă performanță;

•Materiale pentru reparații și consolidări, impregnanți de protecție – soluții pentru întreținerea construcțiilor;

•Pardoseli epoxidice și poliuretanice – pentru spații industriale și comerciale;

•Aditivi pentru beton și mortar – pentru performanță și lucrabilitate sporită;

•Pardoseli industriale și decorative – finisaje moderne, rezistente și ușor de întreținut.

🧑‍🔧 Invitat special: Andrei Porcilă, specialist ISOMAT

Prezentările tehnice vor fi susținute de Andrei Porcilă, specialist ISOMAT, care va oferi consultanță de specialitate și va răspunde la întrebările participanților.

Acesta va împărtăși exemple concrete din șantiere, recomandări practice și trucuri utile pentru o aplicare corectă și eficientă.

🧪 Demonstrații și testare de produse

Academia Lebăda înseamnă învățare prin practică. Participanții vor asista la demonstrații aplicate cu produse ISOMAT și vor putea testa personal performanțele materialelor.

Vor fi oferite și sampling-uri gratuite, pentru testare în proiecte reale.

🤝 Beneficii pentru participanți

•Informații tehnice actuale și demonstrații practice;

•Posibilitatea de a testa produse profesionale ISOMAT;

•Răspunsuri directe de la specialiști;

•Diplome de participare și beneficii pentru clienții fideli;

•Ocazii de networking și schimb de experiență între profesioniști locali.

📅 Următorul training – invitație deschisă

📍 Locația: Sediul Lebăda, Str. Gheorghe Barițiu nr. 27

📅 Data: Joi, 30 octombrie

🕓 Ora: 16:00

Participarea este gratuită, însă numărul locurilor este limitat.

Pentru înscrieri, contactați reprezentantul dumneavoastră Lebăda sau înregistrați-vă direct la sediu.

🦢 Academia Lebăda – învățăm, testăm, construim împreună.

Un proiect realizat în parteneriat cu ISOMAT, producător de top în soluții profesionale pentru construcții.