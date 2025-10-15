ACCIDENT. Femeie rănită de un şofer neatent. A ajuns la spital

La data de 14 octombrie a.c., la ora 20:55, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Florilor din localitatea Halmeu.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un conducător auto de 63 de ani, din localitatea Halmeu, în timp ce efectua o manevră de mers cu spatele, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a acroșat cu autoturismul o femeie de 51 de ani, din aceeași localitate, în timp ce se deplasa pe bicicletă.

Ca urmare a evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.